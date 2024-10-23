人民网记者 富丽娟 刘艺琳

10月21日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风活动在内蒙古呼和浩特市启动，来自欧亚及阿拉伯19个国家的21名记者走进呼和浩特市。埃及的00后小伙子马赞·伊斯兰姆说着一口流利的汉语，引起众人关注。在大学阶段，马赞主修中文。之所以选择中文专业，是因为目前“中文热”在埃及正持续升温。

马赞·伊斯兰姆（左）接受记者采访。人民网记者 张雪冬摄

“在埃及学习汉语，就业前景很好。”马赞说，“目前，埃及与中国的合作越来越密切，中国的很多项目和投资落在埃及，不仅促进了经济的交流，而且给了我们很多工作机会。”

马赞对中国的历史和文化有着浓厚的兴趣：“埃及与中国同为文明古国，两国文明都源远流长。中埃两国人民友好交往历史久远，在经济、人文等各方面形成了牢固而密切的交流合作。”

马赞曾先后两次去长城游览：“埃及有金字塔，中国有长城，深厚的历史文化让发展有根基。”不仅如此，他还去过北京、上海、深圳、杭州等很多中国城市，“中国有很多文化遗产，我对这里优秀的文化非常感兴趣。”他给自己起了一个中文名字“路夏”，“这个名字来自于我看过的一部中国电视剧，里面的男主角就叫做路夏，这个名字非常好听！”

马赞在呼和浩特雕塑艺术馆签名留念。人民网记者 刘艺琳摄

第一次来内蒙古，这次呼和浩特之行让马赞耳目一新：“内蒙古的大草原一直都是我向往的地方，在敕勒川草原骑马，真的很开心、很美好。”参观呼和浩特市城市展示中心、呼和浩特雕塑艺术馆等地后，马赞用中文倾情书写“你好，呼和浩特！”表达对这座城市的热爱。

马赞·伊斯兰姆在呼和浩特市敕勒川草原感受骑马。人民网记者 张雪冬摄

“通过这次采风活动，遇到了不同国家的人，不同国家的思想文化在这里集合碰撞。我也希望能通过真实可信的报道，让世界了解真正的中国。”马赞说。

埃及是最早加入共建“一带一路”倡议的国家之一，也是中国的全面战略伙伴，今年是两国建立全面战略伙伴关系10周年。据了解，截至今年8月底，埃及28所高校开设中文专业或中文课程，遍布各主要城市，建设4所孔子学院、2所孔子课堂，20余所中学开设中文选修课。艾因夏姆斯大学于1958年便开设了中文系，成为阿拉伯国家和非洲国家中最早开设中文系的高等学府。

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