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“深化媒体交流 合奏‘金砖之声’”

——专访俄罗斯金砖电视台台长托尔斯季科娃

2024年10月23日09:02 | 来源：人民网-国际频道
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俄罗斯金砖电视台台长然娜·托尔斯季科娃 被访者供图

俄罗斯金砖电视台台长然娜·托尔斯季科娃。受访者供图

人民网北京10月23日电 （记者李明琪、邓洁）金砖国家领导人第十六次会晤于22日至24日在喀山举行。俄罗斯金砖电视台台长然娜·托尔斯季科娃对人民网记者表示，随着金砖国家在世界影响力的不断扩大，全球公众对金砖国家报道的兴趣日益浓厚。金砖国家媒体应加强常态化合作。

创立于2017年的俄金砖电视台（TV BRICS）是一家年轻的媒体。托尔斯季科娃介绍，金砖电视台创办的初衷就是要客观报道金砖国家的多样化进程，向世界传达金砖各国的发展理念、发展成果，以及应对共同挑战的对策。

经过7年的发展，今天的金砖电视台通过电视频道和6个语种的门户网站，共与23个国家约100个媒体合作伙伴建立了多边信息互换系统，实现了在金砖国家乃至“金砖+”国家受众的内容覆盖。

扩员后的金砖大家庭覆盖地域更广，文化更加多元。托尔斯季科娃发现，近年来，公众对金砖国家议题的信息需求量日益增大。金砖机制不仅是国际社会讨论的话题，更成为被世界研究的对象。“对金砖议题感兴趣的人群已从政治家、外交家和学界延伸到普通受众层面。人们希望更多地了解其他国家和民族的传统文化、发展成果、成功经验，以及他国对国际时事的立场和表态。”托尔斯季科娃说。

“如果说以前人们只有在金砖国家举办活动期间才能接触到相关信息，那么现在的报道更加常态化，而且金砖议题的范畴在不断延展。最重要的是，成员国之间的互动不仅仅局限于政治层面。各国希望加深了解，不断探索各个领域合作潜力。从上层的长期计划，到跨文化交流活动、学术研讨，儿童、青少年发展项目，再到音乐和时尚类活动……可以说，金砖议题拓展到社会生活的各个领域。”托尔斯季科娃说。

托尔斯季科娃介绍，金砖电视台关注的话题主要涉及各成员国的科技领域合作、可持续发展、教育、能源、女性创业、人工智能发展等等。

金砖电视台一直探索与合作伙伴共同制作节目，播出了一系列介绍金砖各国文化、历史、艺术和习俗的节目，帮助受众了解多元文化。这些报道力求多角度和本土化呈现，内容更加亲民。

“我们特别注重跨文化交流，制作播出了一系列文化专题片，如俄罗斯小城的专题片、中国文化纪录片、印度的国家节日等。《文化大爆炸》节目讲述了俄罗斯、中国、沙特阿拉伯和智利等国的神奇植物和传统文化。每年我们都会转播中国的春节联欢晚会。”托尔斯季科娃说。

此外，金砖电视台还发起并组织了一系列线上、线下媒体交流活动，如举办金砖全球媒体行（BRICS GLOBAL MEDIA TOUR），开设“金砖+”信息、文化媒体中心等。

谈到对此次峰会的报道，托尔斯季科娃表示，她最关注的议题是金砖国家扩员、“金砖+”模式、各国文化对话、媒体合作等。

托尔斯季科娃强调，尽管金砖各国的政治体制不同、文化传统有别，但她相信金砖国家各领域的合作将不断加强，各成员国将继续为推动构建多极化世界和人类命运共同体贡献力量。

(责编：于洋、杨牧)

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