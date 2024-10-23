新华社新加坡10月22日电（记者刘春涛）新加坡工商联合总会（联合总会）日前表示，这一机构将以“新中协力，高质同行”为主题率团参加第七届中国国际进口博览会，邀请44家新加坡企业的近400名代表参加展团。

联合总会方面介绍，新加坡企业在华业务保持稳定，特别是中国持续推出经济刺激和吸引外资的各项举措，进一步激发了新加坡企业参与进博会的热情。这家机构表示，进博会是一个至关重要的多元贸易平台，不仅为新加坡企业提供了开展业务的契机，更助力其深入目标市场，进一步在中国拓展商机。

联合总会执行总裁郭柄汛表示，进博会是新加坡企业拓展中国市场的重要平台，联合总会将全力支持新加坡企业在中国拓展业务，推动创新并实现可持续增长。

据介绍，在联合总会此次组织的参展企业中，拥有多次参展经验的“回头客”高达70%，首次参展企业占30%。今年进博会上，新加坡展馆面积超过900平方米，设置消费品、食品及农产品、服务贸易三大展区。另外，第七届进博会期间，联合总会还计划在上海举办新中经贸与投资论坛。

第七届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办。

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