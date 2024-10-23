联合国文明对话国际日系列活动“中意文明对话”近日在意大利佛罗伦萨成功举行。联合国艺术基金会主席、“2024中华雷锋志愿者特别行动计划”主席车夫与意大利前总理马泰奥·伦齐等中外嘉宾展开了文明对话。

伦齐在致辞中说，在巴黎奥运会期间进行的首次“中意文明对话”和在成都进行的第二次“中意文明对话”都给他留下了深刻的印象，在成都参观“中华雷锋志愿者”小镇时，看到了当地民众共同努力推动乡村振兴取得的丰硕成果和巨大变化。佛罗伦萨是文艺复兴的发源地，承载了文艺复兴辉煌的历史，蕴含着丰厚的文化底蕴，第三次“中意文明对话”活动在文艺复兴的发源地举行，期待双方共同探索发现新时期文化繁荣的突破之路。

车夫表示，希望通过此次文明对话，借鉴欧洲文艺复兴的历史经验，宣传倡导无私奉献的“雷锋精神”，引领人们去创新、突破、奉献，创造一个和睦相处、各美其美、美美与共的新世界。

对话中，车夫与伦齐鼓励两国青年加强往来，共同体验彼此的文化和风光。车夫邀请意大利青年到中国旅游，体验“中国乡村振兴体验行”活动，浏览中国的名胜古迹和美丽乡村。伦齐欢迎更多的中国朋友到意大利旅游观光，进一步增进两国人民之间的友谊与理解。

活动期间，“中华雷锋志愿者”代表带来了独特的“论语旗袍秀”表演，将“论语”和“雷锋精神”相结合，通过论语“仁义礼智信”的书法作品、艺术折扇和中华旗袍的完美融合，展示了“中华雷锋志愿者”的精神风貌。在佛罗伦萨大教堂、比萨斜塔等意大利著名文化地标，“中华雷锋志愿者”身着旗袍，仿佛穿越时空的使者，展示了文明与经典的融合之美，为双方的文化交流注入了新的活力。

此次活动由联合国艺术基金会指导，四川省东西方文化交流促进会主办，四川省东西方文化交流促进会会长唐新江、四川省东西方文化交流促进会秘书长韩薇、四川省众创公益慈善基金会副秘书长李小珍以及公益企业家、公益慈善机构、“中华雷锋志愿者”等参与此次活动。

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