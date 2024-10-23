10月21日上午，第二届“中国-东盟优秀青年夏令营·中原文化行”活动开营仪式在河南师范大学西校区田家炳楼317室举行。本次活动由河南师范大学政治与公共管理学院主办，柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长Dr. Kin Phea、副所长Dr. Ka Mathul，河南师范大学学科建设办公室、国际合作与交流处、政治与公共管理学院相关负责人、师生代表以及全体夏令营营员参加仪式。仪式由河南师范大学世界和平与发展研究院院长席来旺主持。

据悉，本届夏令营活动为期一周，涵盖学术讲座、参观考察、服装展示、模拟外交会谈等丰富多彩的学习交流活动，是该校加强国际合作、坚持开放办学理念的重要举措，对推动中原文化走向国际、深化中国-东盟双边关系有着重要作用。

“中国-东盟优秀青年夏令营是东盟与中国不断深化双边关系的重要活动，也是青年一代加强联系的实际举措。未来我们期待与中方持续保持伙伴关系，共绘中国与东盟人民友好交流的美好愿景。”金平在致辞中说道。

“近年来，学院多次举办国际和全国性的学术会议，先后邀请美、日、韩等国以及国内知名学者来院讲学，扩大与学界的联系和交往。”该校政治与公共管理学院院长李洪河介绍，中国-东盟优秀青年夏令营活动为中国与东盟国家优秀青年之间的交流互动搭建了一个平台。今年是第二次举办该活动，期待进一步巩固双方合作基础，增进彼此友谊。

“今天我们相聚在这里，虽然来自不同国家、讲不同语言，但我们都是优秀青年，有着共同的愿望。”中方营员代表、该校政治与公共管理学院学生谢宝赓说，中原作为中华文明的发祥地，拥有浓厚的文化氛围和文化底蕴，期待我们通过本次活动增进彼此友谊，共同取得进步。

“这次活动为我们与中国青年创造了一个学习和合作的宝贵平台，让我们可以更加深入了解博大精深的中国文化。”来自柬埔寨的国际营员代表Lach Paovin说，我们年轻人拥有活力、创新和文化理解，期待与中国青年一道探索新的合作途径，共同打造双向合作的坚实基础、文化理解的国际桥梁。

“长期以来，学校坚持开放办学，不断深化国际合作，积极参与‘一带一路’教育行动，高质量推进国际合作与人文交流，与世界近百所高水平院校建立长期友好合作关系。”该校国际合作与交流处副处长焦克非表示，未来学校将继续推进中国-东盟双边关系发展，促使“中国-东盟优秀青年夏令营·中原文化行”活动成为连接中国与东盟的人才桥梁，为增进中国与东盟各国友谊贡献师大力量。（中国日报河南记者站史宝银|陈锋钺 李婉莹 索晨雨）

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