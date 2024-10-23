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IMF：地缘政治裂痕影响全球经济增长前景

2024年10月23日08:49 | 来源：新华网
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10月22日，国际货币基金组织（IMF）在美国华盛顿举行《世界经济展望报告》媒体发布会。新华社记者 胡友松 摄

新华社华盛顿10月22日电（记者熊茂伶 胡友松）国际货币基金组织（IMF）22日发布最新一期《世界经济展望报告》，将2024年全球经济增长预期维持在3.2%，与7月预测值持平。IMF警告，地缘政治裂痕加剧可能影响全球经济长期增长前景。

IMF在报告中指出，地缘政治紧张局势持续存在，全球贸易受到的影响暂且有限，全球贸易量占全球国内生产总值（GDP）的比重并未出现急剧下降。但是，地缘经济分裂的迹象已开始显现。

10月22日，在美国华盛顿，国际货币基金组织（IMF）首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙在《世界经济展望报告》媒体发布会上讲话。新华社记者 胡友松 摄

报告认为，如果地缘政治紧张局势继续恶化，可能会出现更加分裂的全球贸易格局。这可能降低全球供应链韧性，增加融资成本，扰乱跨境资本流动，降低市场效率，减缓发达经济体与发展中经济体之间的知识和技术转移，增加企业成本和风险，并推高绿色转型成本。

IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙当天在一场媒体发布会上回答新华社记者提问时表示，贸易紧张局势升级可能产生两方面影响。一方面，各国之间增加关税将扰乱贸易，导致资源错配，拖累经济活动；另一方面，与未来贸易政策相关的不确定性也会随之增加，同样会抑制投资、消费和其他经济活动。

IMF和世界银行2024年年会于10月21日至26日在华盛顿举行。IMF总裁格奥尔基耶娃日前在年会揭幕演讲中说，“我们正处于一个困难的地缘政治环境中”。她敦促各国政策制定者在地缘政治上“降温”，共同解决全球经济在贸易、气候变化、人工智能等领域面临的挑战。她指出，各国应当认识到，基于规则的全球贸易体系带来了许多好处，值得维护。

(责编：苏缨翔、张悦)

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