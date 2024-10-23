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奥地利总统授权现总理内哈默组建新政府

2024年10月23日08:46 | 来源：新华网
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新华社维也纳10月22日电（记者于涛 刘昕宇）奥地利总统范德贝伦22日授权现任总理、人民党党首内哈默组建新一届联邦政府。

范德贝伦当天下午发表声明说，鉴于国民议会选举后的议会第一大党自由党未找到联合执政伙伴，无法在议会达到稳定多数，他决定授权议会第二大党人民党党首内哈默组建新一届联邦政府，并责成内哈默立即与议会第三大党社民党就组阁事宜展开会谈，尽快组建一个稳定、高效和诚信的政府。

内哈默随后在记者会上表示，他接受总统的委托，将立即着手与其他政党会谈，努力组建一个确保在议会得到广泛支持的稳定政府，以应对奥地利面临的挑战，实施亟需的改革与变革。

自由党党首基克尔通过社交媒体发表声明，称范德贝伦此举打破了奥地利在二战后形成的总统授予议会第一大党党首组阁权的惯例。

奥地利9月29日举行国民议会选举，基克尔领导的极右翼自由党首次成为议会第一大党，但所获议席未超过半数。内哈默领导的人民党退居第二，中左翼的社民党排第三。人民党拒绝在基克尔领导下与自由党联合执政，其他进入议会的政党则完全排除与自由党联合执政，导致新政府组建出现僵局。范德贝伦随后要求议会得票最多的三大政党自行会谈以打破僵局，结果三党仍坚持原有立场，自由党始终无法找到联合执政伙伴。

奥地利媒体认为，范德贝伦此举基本将自由党排除在新一届政府之外。不过，其他政党虽然不与自由党联合的立场是一致的，但各党政治立场与政策主张相去甚远，内哈默要完成组阁谈判并不容易，新政府的组成可能还需要较长时间。

(责编：苏缨翔、张悦)

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