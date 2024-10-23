新华社联合国10月22日电 中国常驻联合国代表傅聪大使22日代表观点相近国家在联大第三委员会就单边强制措施作共同发言，重申反对单边强制措施，并呼吁有关国家立即彻底予以取消。

傅聪表示，世界正面临相互交织的全球性挑战，发展中国家首当其冲受到严重冲击，国际社会亟需加强团结合作，坚持真正、有效的多边主义。然而，发展中国家及其人民仍在遭受单边强制措施的负面影响。这些单边强制措施违背主权平等与合作原则，干涉他国内政，违反《联合国宪章》宗旨和原则以及国际法，有悖于多边主义和国际关系基本准则。

傅聪说，单边强制措施以及次级制裁和过度遵守加剧当前人道和经济挑战，严重影响全球生产和供应链稳定，以及粮食、能源和金融安全，严重破坏了全球经济秩序和有关国家为实现可持续发展目标所做的努力。单边强制措施违反了包括生命权、健康权、发展权、受教育权在内的所有人权，阻碍了目标国家实现上述人权的能力。单边强制措施对有关国家和地区造成了严重的人道主义影响。

傅聪表示，我们关切单边强制措施及过度遵守限制了受影响国家获得外国投资和技术能力，阻碍了文化、艺术、体育、旅游、人员交流以及包括民航在内的交通运输领域的国际合作。

傅聪表示，我们重申反对单边强制措施，并呼吁有关国家立即彻底取消单边强制措施。我们呼吁会员国、联合国系统和其他国际组织向受制裁国家提供支持，帮助缓解困难。我们呼吁国际社会高度重视单边强制措施的严重后果，共同抵制这种不法行为。当前情况下，我们应该加强团结协助，反对对抗分裂，共同应对全球挑战，促进和保护所有人的人权。

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