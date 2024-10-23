新华社贝鲁特10月22日电（记者王尚 谢昊）黎巴嫩真主党媒体办公室负责人阿菲夫22日说，该组织将继续针对以色列总理内塔尼亚胡发动袭击。

阿菲夫当天在首都贝鲁特南郊举行的新闻发布会上说，真主党对此前针对内塔尼亚胡住所的无人机袭击事件负责，并将继续对内塔尼亚胡发动袭击。他强调，真主党不会在战事持续之际同以色列谈判。真主党针对以色列的袭击“正在稳步增加”，并对以军造成了“巨大损失”。

以色列总理办公室19日曾发表声明说，黎真主党当天早上向以北部城市凯撒里亚发射了一架无人机，目标是内塔尼亚胡在该市的私人住宅。事发时内塔尼亚胡夫妇不在家中。

黎巴嫩公共卫生部22日通报说，以军当天继续对黎巴嫩多地展开空袭行动，其中对黎南部城市奈拜提耶的空袭造成13人死亡。此外，以军21日对贝鲁特南部拉菲克·哈里里大学医院周边实施的空袭已造成包括4名儿童在内18人死亡，另有60人受伤。

黎公共卫生部22日公布的统计数据显示，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩境内造成2530人死亡，近1.2万人受伤。

(责编：苏缨翔、张悦)