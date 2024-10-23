本报记者 彭训文 林子涵

近年来，在“全球南方”联合自强的时代潮流中，金砖合作机制的感召力不断上升，吸引力持续增强，金字招牌越来越亮。受访华侨华人表示，这些年金砖合作硕果累累，中国在金砖国家中发挥的巨大作用得到国际社会广泛赞誉，广大海外侨胞对金砖合作未来发展充满信心。

合作成果看得见、摸得着、用得上

南非市政供水和卫生项目，将使更多偏远地区民众获得安全饮用水和可靠卫生服务；巴西阿帕雷西达—迪戈亚尼亚市百年基础设施项目，将在交通、教育等方面改善民生……近年来，随着一个个项目落地生根，越来越多金砖国家民众收获了看得见、摸得着、用得上的合作成果，金砖国家华侨华人感受尤深。

“这些年，中国和南非的合作越来越紧密。”在南非打拼30多年的南非中华总商会前会长陈裔桥，用一串数字描绘中国和南非互利共赢的合作底色：近年来，特别是南非加入金砖合作机制后，中南双边贸易额已经增至2023年的556亿美元。目前，超200家中国企业在南非投资兴业，为当地创造超过40万个就业岗位。

陈裔桥说，近年来，华侨华人企业在南非投资建设了许多大型商贸、零售与批发购物中心，为南非乃至许多位于非洲南部的国家带来了几千种中国优质商品，受到当地民众欢迎，创造了大量就业机会。大批中国人近年来前往南非旅游，也极大促进了当地旅游业发展。

俄罗斯中国国际学校校长吴昊发现，这些年金砖国家签证政策更加便利，莫斯科机场出现了中文字幕，还有中文语音播报。“我们在生活中发现了很多这样的改变，这侧面说明金砖国家之间人文交流在数量和质量上都大为提升。”吴昊说，比如今年，从莫斯科市政府首次举办中国新年系列庆祝活动到中国电影节将在莫斯科、圣彼得堡、大诺夫哥罗德和叶卡捷琳堡等地举办，中俄人文交流丰富多彩，俄罗斯官方和民间的参与度和热情也越来越高。

吴昊说，随着文化节、艺术展览、体育赛事等民间交流活动日益增多，金砖国家民众相互了解程度也在加深，“中国传统文化在金砖国家越来越受欢迎，而金砖国家的独特文化也在中国得到广泛传播，这种文化交流增进了彼此友谊”。

“金砖国家之间的贸易往来更加频繁，商品种类更加丰富。”埃及川渝商会暨同乡会会长高杰发现，越来越多中国企业到埃及投资兴业，带来了先进的技术和管理经验，促进了当地经济发展；埃及企业也积极拓展中国市场，将农副产品、矿石等销向中国。两国留学生、游客和商务人士等人员交流日益增多，中国传统文化如武术、书法、绘画、中医等在埃及十分流行。

巴西巴中经贸交流中心董事长方激表示，在自己的印象中，巴西各界一直都把中国作为重要的经贸和投资合作伙伴，“尽管距离遥远，但是中巴之间经贸交往很热络。中国已连续多年成为巴西最大的贸易伙伴，这本身也是金砖合作成就的体现。虽然国与国有不同，但是民众对和平和幸福的向往是一样的。”

积极为促进中国与其他金砖国家经贸往来牵线搭桥

近年来，中国与其他金砖国家贸易往来日益紧密。中国与俄罗斯、印度、巴西、南非4国的进出口值由2009年的9602.1亿元人民币增长至2023年的4.32万亿元人民币，年均增长11.3%，较同期中国整体进出口增速高出3.8个百分点。今年金砖合作机制扩员后，前三季度，中国对其他金砖国家进出口4.62万亿元人民币，同比增长5.1%。

金砖经贸合作好消息不断，金砖国家华侨华人感受强烈。很多侨胞积极参与其中，为促进中国与其他金砖国家贸易往来牵线搭桥。

南非华人警民合作中心主任李新铸上世纪90年代到南非打拼，从小规模贸易做起，随后开办工厂，开发商贸城，涉足房地产，并创办南非华人警民合作中心。随着越来越多中国企业踏足南非，他多次参与和举办经贸推介会、交流会和贸易展，为中南企业搭建合作平台。“中国一些建筑公司、矿业公司、贸易公司刚到南非时，我会详细介绍南非市场情况、法律法规，搭建沟通桥梁。”

李新铸说，他和一批侨领建设的中国商贸城集团，吸引了许多华商入驻。他经常组织来自中国的企业家、商人到南非考察市场需求，同时也帮助南非企业在中国推广产品。“这种双向的经贸互动十分重要，可以增加两国企业的相互信任和合作机会。”

“金砖合作机制建立后，我感到企业之间的合作机会明显增多了。”来自浙江乐清的俄罗斯华侨华人青年联合会执行会长朱余克在俄从事进出口贸易10余年。他说，2010年初到俄罗斯时，他克服语言不通、文化差异等困难，从贸易做起，一点点积累经验和资源。通过不懈努力，他逐渐建立起稳定的供应链和销售渠道。“以前我比较担心物流不畅、政策变化，这些年金砖国家之间贸易渠道更加畅通，关税优惠政策持续推出，大大降低了贸易成本，我对做好进出口贸易的信心更足了。”

在促进中俄企业合作方面，朱余克十分热心。一次，他了解到中国一家科技企业在智能制造领域拥有先进的技术和产品，而俄罗斯一家工厂正急需进行技术升级。他主动牵线，安排双方洽谈。经过多轮沟通和实地考察，最终双方达成合作协议。“这是多方共赢的事，中国企业开拓了市场，俄罗斯工厂提高了生产效率和产品质量，我也和更多中俄企业建立了联系，收获了商机。”

参与和促进金砖合作，广大侨胞大有可为

随着金砖合作不断拓展广度和深度，很多华侨华人分享巨大的“金色机遇”。对于金砖合作的未来，华侨华人充满信心。

陈裔桥多年来致力于让更多中国企业、公众了解南非，为此曾在国内报刊撰文，投资拍摄介绍南非的专题片。他认为，中国在建筑新材料、室内装饰材料、新能源汽车及零配件等领域发展较快，这些产品在非洲市场有巨大发展潜力，相关企业要加大“走出去”力度，拓展非洲市场。

李新铸看好金砖国家间在绿色能源、数字经济、农产品贸易、医疗健康、文旅交流等领域的合作潜力。“作为金砖国家的侨胞、侨商，要抓住这些新兴领域中的商机，通过自身的经验和资源，促进中国和其他金砖国家之间的深度合作。”李新铸期待通过参与更多经贸活动和牵线搭桥的工作，为中国与其他金砖国家的经贸合作贡献更多侨力。

“随着埃及加入金砖合作机制，我感到机遇更多、市场更大、前景更好了。”高杰认为，金砖国家企业可以在贸易领域进一步拓展商品种类，提高贸易规模，加强农产品、能源、制造业等领域合作，实现优势互补。他期待更多中国企业到埃及投资，在工业设施建设、科技创新等领域大展拳脚。

朱余克认为，金砖国家在科技创新、教育、环保产业方面有很大潜力可挖。“随着金砖国家合作不断深化，侨商可以充分发挥自身优势，积极参与跨境电商、物流、金融等领域合作。我们也可以借助金砖国家相关平台，拓展国际市场，将更多的优质产品和服务推向全球。”他建议金砖国家侨商之间积极搭建交流合作平台，分享商业信息和经验，加强与政府、企业和社会组织的沟通协调。

接待来自南京职业学院的代表团，协助在莫斯科开设俄罗斯中国淮扬菜培训中心；促成中俄院校在哈尔滨市合作开办中俄国际课程实验班；组织俄罗斯华裔青少年参加2024“中国寻根之旅”夏令营；邀请俄罗斯专家参加在中国举办的学术研讨会……今年以来，吴昊促成了多个中俄人文交流活动的开展。

“参与和促进金砖合作，广大侨胞大有可为。”吴昊说，金砖国家侨胞应进一步加强沟通和联系，继续弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，互通信息、整合资源、扩大业务，参与到金砖合作和建设的大潮中。

(责编：杨光宇、胡永秋)