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马来西亚加大银发经济投资力度

本报记者 张矜若
2024年10月23日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　马来西亚政府日前表示，该国老龄化加速发展对经济社会带来较大挑战。为应对人口老龄化冲击，马来西亚政府加大对银发经济的投资力度，包括推进养老基础设施建设，支持企业开发适老化产品和服务，加大对养老相关行业的投资等。

　　近年来，马来西亚老年人口比例不断上升。据马来西亚统计局发布的数据，2023年该国60岁以上人口达380万，约占总人口的11.38%；65岁以上人口达250万，约占总人口的7.49%。预计到2030年，60岁以上人口将占总人口的15.3%。为应对人口老龄化带来的挑战，马来西亚政府采取了一系列措施。

　　马来西亚政府重视养老和老年护理行业的发展。早在2016年，马来西亚政府就推出了“老年人身体规划指南”，要求加快升级改造现有养老院。马来西亚《2018年私人老年医疗保健设施和服务法案》正式生效，为老年人护理提供了更全面的监管环境，并确保所有私人医疗保健中心和服务都获得许可和监管，从法律层面对老年人护理标准进行规范。今年3月，马来西亚雇员公积金局宣布提供高达2.5亿林吉特（1林吉特约合1.65元人民币）资金，投资老年人护理和医疗保健等领域。

　　马来西亚非营利组织和私营企业也积极参与养老产业发展。非营利组织马来西亚照护专业协会成立于2019年，旨在通过培训和认证提高老年人护理行业的专业化水平。该组织除了开设相关培训课程，也提供长期或短期的老年人护理服务。目前，马来西亚槟城、吉隆坡、霹雳州等地养老院建设步伐不断加快，许多项目远离喧闹的城市中心，配备了完善的服务管理和先进的医疗服务。同时，在部分养老院中还采用物联网和远程医疗等数字技术，可以提供即时数据，与护理营运商有效沟通。

　　马来西亚政府希望通过加大对银发经济领域投资，在满足老龄消费群体需求的同时，增加经济发展活力。马来西亚总理安瓦尔表示，马来西亚银发经济潜力巨大，推动老龄产业发展不仅可以确保老年人群体的福祉和生活质量，还能够促进国家经济可持续增长。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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