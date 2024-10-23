本报记者 郭梓云

2023年，上海港集装箱吞吐量连续第十四年居世界第一。图为桥吊林立的上海港洋山深水港区。

计海新摄（影像中国）

国际航运是国际贸易中最重要的运输方式之一。有统计显示，全球超过80%的贸易量是通过航运完成的。在近期举行的第三十一届德国汉堡国际海事展上，2200余家参展公司展示了在航运绿色发展和数字化转型方面的新技术、新方案，100多个国家的代表共同探讨航运业创新之路。业界人士认为，当前全球航运业绿色低碳转型不断推进，数字化、人工智能等技术助力行业迈向更高效的未来。

海运贸易量呈增长态势

近日，世界贸易组织发布《全球贸易展望和统计》更新报告。报告预测，2024年全球货物贸易量将增长2.7%，略高于此前预测的2.6%。得益于全球贸易逐步复苏，全球航运业也呈现积极增长态势。

根据英国造船和海运动态分析机构克拉克森近日发布的全球航运市场半年展望报告《航运回顾与展望》，全球航运业整体盈利环境较好，预计2024年全球海运贸易量将增长2.2%，达到126亿吨；2025年将增长2%，达到128亿吨以上。中国仍然是主要推动力，进口量比两年前增加4亿吨。联合国贸发会议预计，全球海运贸易量2024年至2028年间增速均在2%以上。

法国航运咨询中心7月发布的统计数据显示，目前全球正在运营的集装箱船总计为7024艘，运力按载重吨计约为3.59亿吨。2024年以来，全球航运市场需求明显回升，班轮公司货运量大涨，业绩反弹强劲。

有关报告显示，去年全球最繁忙的10个集装箱港口中有8个位于亚洲。2023年，上海港集装箱吞吐量达到4916万标准箱，连续第十四年居世界第一；新加坡港集装箱吞吐量达到3901万标准箱，创历史新高。此外，迪拜港全年集装箱吞吐量为1447万标准箱，同比增长3.6%，保持强劲发展势头。

波罗的海交易所首席执行官马克·杰克逊表示，尽管面临经济低迷态势、地缘政治紧张局势与环境危机带来的严峻挑战，全球航运业仍在稳步发展，持续推动必需品在全球范围内的流动。

国际航运公会秘书长盖伊·普拉滕表示，全球航运业面对艰巨挑战，显示出韧性和创新能力。相信通过各方共同努力，坚持拥抱创新、以人为本，全球航运业可以继续蓬勃发展，为全球可持续发展作出贡献。

替代燃料、新技术助力脱碳

目前，大多数商业船舶使用的是航运重油。联合国贸发会议的相关数据显示，航运业的温室气体排放量占全球总量的近3%，过去10年排放量增加了20%。联合国贸发会议秘书长格林斯潘表示，海运需要尽快实现去碳化，同时确保经济增长。国际海事组织制定了严格的脱碳目标，航运业需在2050年左右实现净零排放。

为实现碳中和目标，航运业需持续加大低碳技术与替代燃料的研发力度。今年8月底，全球首艘绿色甲醇燃料集装箱船“劳拉”号在荷兰鹿特丹港进行燃料加注，这是欧洲首个集装箱船绿色甲醇加注作业。3月，福蒂斯丘集团使用双燃料氨动力船在新加坡进行了世界首次氨燃料补给作业，展示了氨作为清洁能源在商业船舶上的应用潜力。全球首台用于新造船的氨燃料发动机预计在2024年底交付。

挪威船级社发布的《面向2050年的海事展望》报告显示，在碳中和燃料成为可行选择之前，优先开发和应用降低能耗的技术对于航运业减排来说至关重要，包括重新设计螺旋桨、定期清洁船体、采用空气润滑减阻技术和调整发动机转速等。当前，风力推进技术崭露头角。有研究报告指出，在安装有效风力推进系统后，船舶能源效率最高可提升8%。

据联合国贸发会议估计，到2050年，全球船舶的脱碳化转型每年将需要80亿至280亿美元。建设100%碳中性燃料的基础设施每年将需要高达280亿至900亿美元的投资。如果实现完全脱碳，燃料成本每年将会翻一番。盖伊·普拉滕表示：“现在替代燃料的成本至少是传统燃料成本的2至3倍。我们无法确定未来使用何种燃料，但整个产业链的合作是未来实现脱碳目标的唯一途径。”

数字化提升港口运营效率

数字化、智能化也是航运业转型的重要方向。世界各国的港口都在积极投资新技术，希望利用数字平台使港口更加智能和高效。联合国贸发会议技术和物流主管西利曼表示，数字化将提高航运的可预测性和可靠性，应用人工智能、机器学习、区块链和物联网等技术，将优化监测、航线、速度和预测等环节效率，这些都有助于加快去碳化。

近年来，不少港口积极采用人工智能等技术，以实现港口运营的全面自动化，优化泊位管理和减少船运拥堵。新加坡大士港积极推进数字化和自动化港口业务。2022年9月，大士港正式启用，采用自动化技术，建立创新型指挥中心来监督运营和维护。

迪拜环球港务集团采用人工智能操作系统，通过跟踪集装箱运输和设备管理来优化码头运营。通过该生态系统内的互补技术，如机器学习、人工智能工具、物联网和数字孪生平台，可提高自动化效率、可视性和互操作性，为客户提供实时的货物信息。

荷兰鹿特丹港加快智慧港口建设。“鹿特丹港通过港口社区系统将船舶和货物进出口以及与之相关的环节连接起来，包括港口天气潮汐、靠泊申请、海关报关、引航、拖轮、燃油加注、货物报关查验等。”荷兰鹿特丹港务局驻中国区首席代表邹俊善说，通过人工智能、大数据、云计算、区块链等信息技术，系统可实现全天候不间断、高效率运行。

国际海事组织秘书长阿塞尼奥·多明格斯表示，数字化是实现标准化和提高航运效率的关键。新技术以及向低碳和近零碳燃料应用的转型为行业带来许多新机遇。国际海事组织正在努力推进航运业拥抱数字革命，同时确保安全并管控网络安全风险。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)