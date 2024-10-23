本报记者 施 钰

展台上，金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地（简称“金砖创新基地”）的20余家企业，通过裸眼3D、虚拟现实等形式展示上百项新型工业化技术；展板上，一个个合作案例、一张张照片，见证着金砖创新基地的发展；洽谈区内，参展企业代表和客商聊得火热，纷纷掏出手机交换联系方式……今年9月，在福建厦门国际会展中心举行的2024金砖国家新工业革命展上，金砖创新基地成果展区亮点不断，合作成果丰硕。

2018年7月，在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛上，习近平主席提出共同建设金砖国家新工业革命伙伴关系，“加强宏观经济政策协调，促进创新和工业化合作，联手加快经济新旧动能转换和转型升级。”2020年11月，习近平主席在金砖国家领导人第十二次会晤上宣布，“我们将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作，欢迎金砖国家积极参与。”

金砖创新基地启动建设3年多来，累计发布5批177项重点任务清单，举办40多场高规格国际交流活动，建成8个新工业革命领域赋能平台，推出超百个金砖示范项目。金砖创新基地已成为金砖国家新工业革命伙伴关系的重要桥梁和纽带。

政策协调，标准互联互通

一包茶叶，从中国福建安溪县的茶山到南非消费者的手中，经历了哪些过程？用手机扫一扫“金砖优品码”，就能清晰看到从生产加工到贸易流通的各个环节，让消费者可以放心购买。

今年4月，“金砖优品码”在厦门启动运营。基于金砖创新基地区块链综合服务平台——“星火·链网”超级节点（厦门），“金砖优品码”重点聚焦跨境电商、纺织服装加工、冷链物流、供应链金融、数字文化等场景，为企业提供商品检测认证、商品溯源、供应链数字化管理等应用方案。

“我们从主要应用场景入手，希望赋能金砖国家产业链协同合作，促进金砖国家间标准互联互通互认。”中国信通院东南创新中心（厦门）有限公司负责人袁煜明说。截至目前，“金砖优品码”已为145家金砖及“金砖+”国家企业的2000多个产品赋码，赋码量超386万次。

金砖创新基地成立以来，积极加强政策协调，举办金砖国家新工业革命伙伴关系论坛、大赛、展览以及金砖国家智库研讨会等活动，有力促进了各界交流合作、凝聚各方发展共识。

金砖创新基地还启用厦门国际贸易“单一窗口”金砖国家服务专区，货运航线在线实现“通关+物流”一体化服务；开通国内首条金砖城市跨境电商空运专线“厦门—圣保罗”，出口载货率达100%……一系列优质公共产品与经贸便利化平台，正助力金砖国家间合作持续走深走实。

示范项目，创新驱动发展

10月14日，巴西皮奥伊州战略投资促进局厦门代表处成立，并举行皮奥伊州—厦门经贸产业对接会。该代表处是金砖创新基地成立以来，首个金砖国家地方政府批准在厦门设立的外国企业常驻代表机构，将为中国投资者与巴西皮奥伊州政府、企业搭建友好交流和合作共赢的平台。

“金砖国家在科技创新领域合作潜力巨大，各成员国优势互补。巴西和中国在数字转型、金融科技、生物科技和智慧城市等领域将有更多合作机会。”巴西皮奥伊州战略投资促进局亚洲市场负责人、驻厦门代表处常驻代表萨乌罗表示，办事处将进一步促进双方经贸往来。

落地“中国—金砖国家新时代科创孵化园”，建设中俄数字经济研究中心，孵化培育一批可在金砖国家“复制”的硬科技企业；启动建设总部区项目，设立“金砖国家精品馆”，举办“买在金砖”系列活动；成立区块链产业联盟，建设“金砖法务特色专区”……2020年以来，金砖创新基地累计签约105个金砖合作项目，总投资额超470亿元人民币，一批金砖合作示范项目正在落地生根。

“我们会加快推进更多金砖及‘金砖+’合作的制度性、政策性成果落地，做好金砖及‘金砖+’合作平台搭建者、资源链接者、方案提供者，助力金砖合作不断迈上新台阶。”厦门市金砖创新基地建设领导小组办公室常务副主任黄峰说。

“金砖创新基地是金砖合作机制下的重要平台之一。欢迎金砖创新基地深化与南非地方政府、研究机构的交流，推动产业、科技、经贸等各领域深度合作。”南非驻华大使谢胜文表示。

开展培训，加强人才培养

今年9月，巴西梅塞亚纳医院的青年医师安东尼奥·西茂结束了在厦门大学附属心血管病医院为期半年的结构性心脏病治疗专业培训。现在，带着在中国学到的治疗技术和经验，他已经开始在梅塞亚纳医院开展结构性心脏病手术了。

发挥金砖创新基地的平台优势，厦门大学附属心血管病医院于2022年9月成立金砖心血管健康创新中心，与金砖国家医院建立起交流合作机制，并发起“心苗”访问学者计划（以下简称“心苗计划”），招收金砖和“金砖+”国家的青年心血管专科医师来华培训。目前，该计划已接收来自巴西、印度、印尼等7个国家的14名学员来华培训，西茂正是其中一员。今年4月，中国国家国际发展合作署将该计划纳入全球发展项目库。

“将金砖国家学员‘请进来’的同时，我们也积极‘走出去’。”厦门大学附属心血管病医院办公室主任、“心苗计划”项目办主任许良友介绍，今年以来，医院的医疗专家先后赴巴西、萨尔瓦多、印尼等国家开展手术指导，助力提升当地心血管诊疗水平。

聚焦金砖国家需求，金砖创新基地持续打造示范性专业培训项目。截至目前，金砖创新基地已开展80多场线上线下人才培训，涉及人工智能、工业互联网等热点话题，覆盖100多个国家超300万人次。

今年9月，由金砖创新基地主办的2024金砖国家人工智能技术与治理卓越人才研修班举行开班仪式。来自俄罗斯、巴西、埃塞俄比亚等16个国家的30名学员，先后在厦门、合肥、北京等地学习交流。研修班推动了金砖及其他新兴市场国家和发展中国家在人工智能领域的技术创新合作、应用赋能合作和能力建设合作。

“我们看到了中国人工智能技术的发展，有很多经验值得我们学习。南非也希望加快人工智能发展进程，期待未来两国有更多合作机会。”参加研修班的南非通信与数字技术部信息社会与能力发展处副主任迪普奥·马兹布科说。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)