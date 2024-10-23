本报记者 时元皓

“金砖国家在推动国际金融体系及相关机构改革方面发挥了重要作用。”新开发银行前副行长保罗·巴蒂斯塔近日在接受本报记者采访时表示，近年来，金砖合作机制致力于提升新兴市场国家和发展中国家在国际金融架构中的代表性和发言权，已经取得初步成效。

“金砖合作机制已成为新兴市场国家和发展中国家联合自强的重要平台。”巴蒂斯塔举例说，新开发银行和金砖国家应急储备安排就是金砖合作机制的重要务实成果，为推进国际金融体系改革作出了贡献。在新开发银行等机构的推动下，金砖国家在使用本币进行双边贸易结算方面取得积极进展。未来，金砖国家可以进一步加强协作，支持新开发银行在基础设施建设等重大投资项目上发挥更大作用。

巴蒂斯塔表示，2023年，巴西与中国达成了在双边贸易与融资活动中使用本币结算的协议，并在当年首次实现人民币全流程闭环交易，实现首笔跨境人民币商业贷款落地。“巴中两国在金砖合作机制中拥有许多共识，金融领域务实合作不断深化。”巴蒂斯塔表示，金砖国家致力于建立更加公正合理的国际秩序，巴西和中国应共同为推进国际金融体系改革发挥建设性作用。

“中国在推动世界和平与发展方面发挥着重要作用。”巴蒂斯塔表示，中方围绕构建金砖高质量伙伴关系提出一系列倡议，在金砖合作机制中发挥积极引领作用。“助力经济发展、维护和平安宁、促进文明互鉴和完善全球治理，这是金砖国家共同努力的目标，也是世界各国的共同期待。”

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)