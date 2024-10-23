本报记者 张矜若

金砖国家孕育出各自灿烂文明，彼此交相辉映，人文交流合作大有可为。一系列宽领域、多层级的金砖人文交流活动，不断拉近金砖国家之间的距离，增进民心相通。中方积极推动金砖国家充实文化合作内涵，促进金砖国家为世界提供文明交流最佳实践。

让伙伴关系理念扎根人民心中

9月23日，2024金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛在俄罗斯首都莫斯科举行，120余名代表围绕“金砖国家的现代化之路”主题展开研讨交流。俄罗斯《劳动报》副总编辑米哈伊尔·莫罗佐夫表示，中国式现代化是中国根据自身国情自主探索取得的重大成果，为其他国家提供了实现独立发展的全新路径选择。

“金砖国家要弘扬海纳百川的精神，倡导不同文明和平共处、和合共生，尊重各国自主选择的现代化道路。”在金砖国家领导人第十五次会晤上的讲话中，习近平主席倡导用好金砖国家治国理政研讨会、人文交流论坛、女性创新大赛等机制，深化人文交流，增进民心相通。

从金砖国家治国理政研讨会，到“金砖国家文明对话”系列活动、“金砖机遇”青年交流对话会，中方与其他金砖国家合力架起一座座民心相通、文明对话之桥。金砖合作机制已经建立了全方位多层次的人文交流结构，涵盖治国理政、文化、教育、卫生、体育、青年、旅游、学术交流等各个领域。人文交流与政治安全、经贸财金共同组成“三轮驱动”合作架构，让金砖合作稳健前行。

国之交在于民相亲，只有深耕厚植，友谊和合作之树才能枝繁叶茂。加强人文交流，让伙伴关系理念扎根人民心中，是一项值得长期投入的工作。这项工作做好了，将使金砖合作永葆活力。

俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国副总理列伊拉·法兹列耶娃表示，金砖国家文化交流合作的根基不断夯实，文明互学互鉴的广度和深度持续拓展。希望扩员后的金砖继续高擎文明对话旗帜，丰富交流内容，构建合作网络，共同把“大金砖合作”人文交流的美好愿景转化为现实图景。

为高质量发展持续带来动能

位于埃及十月六日城的中埃友好示范学校内，一堂线上中文课正在进行。埃及中学生通过互动大屏和教学软件，向中国老师学习日常会话。

近年来，在中国企业与埃及政府合作开展的“智慧教室”项目帮助下，当地12所公立学校和超过800名埃及学生已经享受到智慧教学带来的便利。埃及努菲亚省阿拉胡拉学校教师伊曼·赛义德表示，希望“智慧教室”项目能够继续下去，为埃及学生提供更多创新的学习方式。

中方加强与其他金砖国家人才培养合作，为各国高质量发展持续带来动能。在金砖国家领导人第十五次会晤上，中方提议金砖国家拓宽教育领域合作，发挥好职业教育联盟作用，探索建立数字教育合作机制，打造全方位教育合作格局。

中方发起成立的金砖国家职业教育联盟是金砖合作框架下首个机制化职业教育合作平台，旨在推动各国职业教育共同提升，为青年赋能，拉动就业，服务金砖国家经济社会发展。联盟的成立和运作，契合各国经济社会发展新增长点和关切点，得到各方高度认可。由中方主办的金砖国家工业创新大赛已连续举办5届，该比赛围绕金砖国家所需和行业发展热点设立赛道，有力推动了各国工业创新领域的交流合作。

埃塞俄比亚鲁班工坊于2021年揭牌运营，设有工业传感器、机电一体化、工业控制、工业机器人4个培养方向，旨在培养当地现代工业发展所急需的技术人才。目前，埃塞鲁班工坊已培训超过1600名当地教师和学员。埃塞劳动与技能部部长穆芙莉哈特表示，埃塞方希望在职业技术人才培养方面同中方开展更加紧密的合作，为埃塞产业发展和现代化建设储备更多高素质专业人才。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，金砖合作框架下的人文交流拉近了相关国家人民之间的距离，中国一直倡导各国相互学习、加强合作，为金砖国家深化文化交流作出了积极贡献。

促进优秀传统文化传承和创新

“人类社会发展史是一部多元文明共生并进的历史。不同国家、地区、民族，不同历史、宗教、习俗，彼此交相辉映、相因相生，共同擘画出这个精彩纷呈的世界。”“文明多姿多彩、发展道路多元多样，这是世界应有的样子。”习近平主席始终从宏阔的视野倡导金砖国家加强互学互鉴。

今年7月，来自金砖国家的70多位诗人齐聚中国，通过“首届国际青春诗会——金砖国家专场”开展了一系列丰富多彩的文学活动。印度诗人尼基莱什·米什拉表示，这次诗会不仅向金砖国家诗人展示了充满活力的中国文化，还将不同国家的文化融入了中国这片土地。

中方积极倡导金砖国家加强传统文化交流，促进优秀传统文化传承和创新。电影节、运动会、合拍电影和纪录片等一系列金砖国家人文交流活动丰富多彩，助力夯实金砖合作的民意和社会基础。

今年6月，在俄罗斯举办的金砖国家运动会吸引了来自近100个国家和地区的3000多名运动员参加。今年9月，来自中国、俄罗斯、巴西、印度、南非等金砖国家相关部门、媒体影视机构的代表及青少年代表900余人齐聚莫斯科，参加《熊猫剧场》年度开播暨金砖国家影视文化交流活动，共同见证《熊猫剧场》“金砖展播季”启动时刻。

俄罗斯中国友好协会第一副主席加林娜·库利科娃表示，《熊猫剧场》使更多俄罗斯民众深入感知和了解中国。金砖国家在传媒影视等领域开展更多活动，有利于汇聚人文交流力量，使各国合作更加紧密。

阿联酋《联合报》政治评论员艾哈迈德·哈马迪指出，中国提出全球文明倡议，倡导多元文化交流互鉴，展现了弥合文明分歧、化解文明冲突的广阔胸襟。金砖国家践行全球文明倡议，在平等相待、相互尊重的基础上和平共处、交流互鉴，有利于合作共赢、共同发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)