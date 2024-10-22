新华社北京10月22日电 题：应对世界百年变局 中国引领推动“大金砖合作”行稳致远

新华社记者

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平10月22日至24日赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。多国人士在接受新华社记者采访时表示，中国是金砖合作一以贯之的推动者、建设者，习近平主席在此次会晤中的重要讲话和主张必将引领“大金砖合作”，进一步推动全球南方国家团结自强，为共建美好世界汇聚更多共识和前进力量。

“中国是金砖国家合作机制的主要支柱和巨大动力”

2013年以来，习近平主席主持或出席金砖国家领导人历次会晤并发表重要讲话，引领金砖国家合作不断走向深入。从推动成立新开发银行，到首倡“金砖+”合作模式，从阐述金砖国家“四大伙伴关系”，到推动建设新工业革命伙伴关系，金砖成长之路烙下深深的中国印记。

“我们无法想象没有中国的金砖国家会是什么样，中国是金砖国家合作机制的主要支柱和巨大动力。”埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德说，他非常期待习近平主席在此次会晤中提出共同维护国际公平正义的主张和方案，“人们相信中国代表着发展中国家和新兴市场国家真实可信的声音”。

“中国在推动金砖国家合作机制不断完善，倡导公平正义、多边主义等方面作用重大，中国的引领作用推动金砖国家合作机制不断发展。”南非沃尔特·西苏鲁大学研究员、金砖问题专家祖基斯瓦·罗博吉说，中国在建立金砖国家新开发银行等方面发挥了引领作用，使新兴经济体更容易获得融资，为国际贸易、投资和发展创造机会。

“中国在引领金砖国家合作机制走向成功方面作出关键贡献。”印度尼赫鲁大学中国和东南亚研究中心教授巴利·拉姆·迪帕克说，“新开发银行是金砖合作机制下的重要平台，提供大量发展资金。金砖合作在粮食安全、工业发展、绿色能源和基础设施等领域也取得成功。金砖国家合作已经扩展到各个领域，中国在其中发挥至关重要的作用。”

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学副教授、瓦加斯基金会法学院教授埃万德罗·卡瓦略说，中国在推动金砖国家达成共识方面的作用不可或缺，金砖框架下的众多论坛往往得到中国“决定性支持”，“这些论坛拉近金砖国家人民之间距离，助力金砖国家加强合作”。

“‘大金砖合作’影响力、号召力和公信力不断扩大”

“让金砖的朋友圈越来越大，伙伴网越来越广”“引入新鲜血液，将为金砖合作带来新活力，也将提升金砖国家代表性和影响力”“我们要秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，让更多国家加入到金砖大家庭”……

在习近平主席亲自推动下，金砖机制实现历史性扩员，成为当今世界最重要的新兴市场国家和发展中国家团结合作平台。当前，30多个国家叩响金砖大门，充分彰显金砖合作机制生命力、感召力。中方愿同各方一道努力，推动“大金砖合作”行稳致远。

“我们感谢中国支持金砖扩员，这为埃及等国家加入金砖国家合作机制铺平道路。”来自埃及的萨阿德说，2017年习近平主席提出“金砖+”合作理念，旨在加强金砖国家与其他新兴市场国家和发展中国家的合作，也为后者融入金砖合作开辟新空间。金砖合作机制吸引力越来越大，主要得益于金砖国家特别是中国被广泛认为是可靠的合作伙伴。

印度金砖国家研究所副研究员阿洛克·库马尔·帕塔克说，中国在推动金砖扩员过程中作出突出贡献。越来越多国家积极参与或希望参与金砖国家合作，充分说明金砖国家坚持开放包容、合作共赢的理念深入人心。“扩员后的金砖国家更具代表性、更具发展潜力，也能更加有力推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。”

阿联酋迪拜海湾研究中心研究员艾哈迈德·阿里说，习近平主席提出“金砖+”合作模式，为新兴市场国家和发展中国家融入金砖合作敞开大门。今年，阿联酋正式加入“金砖大家庭”，金砖的朋友圈不断扩大，“‘大金砖合作’影响力、号召力和公信力不断扩大，在拉动全球经济发展、促进地区和平稳定等方面发挥重要作用”。

南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心研究主任伊曼纽尔·马坦博说，金砖机制实现历史性扩员，提升了地域代表性。此外，还有许多国家表达意愿并申请加入金砖机制。“在金砖合作机制框架下，每个成员国都获得平等对待，许多国家都对此感兴趣。”他指出，中国愿意帮助其他发展中国家共同发展，与南非等国家在维护世界公平正义等事务上有相似立场和看法，在“金砖机制中发挥重要作用”，相信中国未来将继续推动金砖机制发展壮大。

“推动国际秩序朝着更加公平公正的方向发展”

作为“全球南方”第一方阵，金砖国家始终同全球南方国家同呼吸、共命运，“大金砖合作”引领推动全球南方国家团结自强，持续为促进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化作出积极贡献，为应对世界百年变局提供“金砖答案”。

“我们把提升发展中国家及新兴市场国家在全球治理体系中的影响力视作一项重要任务。”俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫说，俄罗斯与中国在推动金砖国家深化合作上持有相同的目标和愿景，俄罗斯愿同中国加强沟通协作，共同提升金砖国家机制在全球治理架构中的作用。金砖国家合作机制的大门始终向那些秉持互信理念、愿意开展平等对话并认同金砖国家核心价值观的国家敞开。

“以国内生产总值衡量，金砖国家已经比七国集团更加重要。”巴西前总统、新开发银行行长迪尔玛·罗塞芙说，金砖合作这一新兴经济体间重要的合作机制不断走深走实，金砖国家拥有巨大潜能和强劲增长势能。她指出，作为首个完全由新兴经济体和发展中国家发起成立的多边开发银行，新开发银行持续扩大朋友圈，推动扩员，将强化新开发银行作为全球南方国家之间真正合作平台的职能，“这将有助于构建具有多边主义和多极化特点的国际金融架构”。

迪帕克说，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，金砖精神与三大全球倡议相互契合，表明中国致力于消弭国与国分歧，构建更加公平、公正、普惠的合作平台。中国通过自身发展和引领金砖合作，为众多全球南方国家、特别是非洲和南亚一些国家提供巨大发展助力。“当前，全球经济步履蹒跚，地缘政治冲突威胁每一个国家的利益。在这种情况下，我们欢迎更多维护世界和平与安全、推动各国经济发展的倡议。”

阿塞拜疆总统办公厅外交政策部主任希克马特·哈吉耶夫表示，金砖机制支持国与国之间建立公平互利合作关系，形成政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”的合作架构，已成为代表全球南方国家团结发声的重要平台，对提高“全球南方”在国际事务中的代表性和影响力发挥重要作用，也推动国际秩序朝着更加公平公正的方向发展。“世界不可能是单极的。金砖国家已成为世界舞台上重要力量。我们相信，金砖国家拥有巨大潜力，可以为推动建立基于公正、国际法和国家平等的世界新秩序作出贡献。”

(责编：胡永秋、杨光宇)