新华社北京10月22日电（记者董雪）外交部发言人林剑22日表示，中方将进一步优化完善免签等政策措施，积极提升外国人来华在华便利度。

当日例行记者会上，有记者问：近期法国欧洲新闻电视台、美国《旅行和旅游世界》、新加坡《联合早报》等媒体评论称，近年来中国采取一系列免签政策，实行数字支付协助服务、健全双语设施和快捷交通系统等便利措施，极大方便了外国游客的中国行，外国游客也纷纷涌向中国。发言人对此有何评论？

林剑表示，很高兴看到“中国游”持续火爆。中国主管部门最新统计，今年三季度，中国各口岸入境外国人达818.6万人次，同比上升48.8%。其中，通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。有外媒统计，目前欧洲到中国的旅游预订量已经高于2019年的水平。

他表示，外国游客来华热情高涨，沉浸式体验不断升级，离不开中国扩大免签国家范围等一系列便利来华人员措施的实施落地。现在，外国游客入境候检查验时间进一步缩短，在华旅游生活工作的舒适度不断提升。

“最近中国北方天气渐凉，但我们欢迎外国游客来华的热情不减。我们将进一步优化完善免签等政策措施，积极提升外国人来华在华便利度。中国大门常打开，开放怀抱等你来！”林剑说。

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