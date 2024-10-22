人民网记者 马晓波

试穿汉代甲胄、体验弯弓射箭、探秘狮子山西汉楚王陵……10月19日，人民网“一带一路”青年友好交流项目——“丝路青年 遇见江苏”拉加媒体采风活动走进徐州汉文化景区，来自拉美和加勒比地区的30多位媒体记者感受了汉文化的独特魅力。

拉加媒体记者探访狮子山西汉楚王陵。赵鹏摄

作为汉高祖刘邦故里，徐州是汉文化的发祥地，汉代遗迹星罗棋布。“汉朝是中国历史上极其重要的一个朝代。”巴西247新闻网记者Guilherme说，能来徐州实地探访中国的历史文化是一件非常有趣的事。

汉兵马俑博物馆里的彩绘兵马俑。赵鹏摄

在汉兵马俑博物馆看到西汉时期的彩绘兵马俑，让Guilherme大开眼界。据了解，这些兵马俑1984年在楚王陵西侧300米处被发现，1985年对外展出，六条兵马俑坑组成的庞大地下军阵，为游客呈现了2000多年前中国汉代发达的军事、经济和工艺。

穿戎服、戴护臂、穿掩膊、穿裙甲、穿身甲……在汉文化沉浸式体验区，哥伦比亚“瓦洛拉分析”网站记者Paula一副甲胄上身，顿时威风凛凛。“全副武装式的保护确实给人安全感，这还让我想起了花木兰。”她笑着说。

拉加媒体记者与徐州市民共舞。人民网 李昱辰摄

徐州汉文化景区不仅是淮海经济区规模最大、两汉文化遗风最为浓郁的汉文化主题公园，也是当地市民的休闲好去处。音乐响处，一群徐州市民正在跳广场舞。巴哈马广播公司记者Lloyd“一秒入圈”，他的舞步轻快灵巧，还主动和同舞的徐州市民潘成云击掌。墨西哥《每日报》记者Dora说，音乐舞蹈无国界，虽然彼此语言不通，但跳舞时的投入都写在脸上，这是大家共通的快乐。

共建“一带一路”倡议，让徐州与拉美地区的友好交流日趋密切。目前，徐州市已与拉美地区的7个城市建立了友好城市和友好交流城市关系。

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