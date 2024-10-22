人民网记者 马晓波

外媒记者品尝中国白酒。人民网 李昱辰摄

捏起酒盅，轻仰头颈，将一盅白酒饮下。巴拿马《星报》记者Bernabe微微皱眉，吃了一块香肠后尝试再来一杯，“没有想象中那么烈，口感与我们的一款甘蔗汁酒有些类似。”

10月21日，人民网“一带一路”青年友好交流项目——“丝路青年 遇见江苏”拉加媒体采风活动走进今世缘酒厂。这家位于淮安市涟水县的酒企，曾走进联合国总部、法国巴黎等地，是中国白酒走向世界的一张“飘香名片”。

酒糟特别的气味，勾起外媒记者的好奇心。人民网记者 马晓波摄

现代酿酒有何不同？在智能化酿酒十车间，巨大的机械手臂，蒸腾着热气的甑锅，吸引了大家的目光。据了解，这里一锅能够装甑1.2吨粮食，40分钟即可出酒。

“虽说巴拿马的不少酒厂也在走向标准化、机械化、智能化，但像这么大的酿酒基地，还是难得一见。”Bernabe感慨道。

拉加媒体采风团参观“透明工厂”。人民网 李昱辰摄

在这里，AI为脑，机械代替了老师傅，“经验之谈”转变为量化参数。“过去是‘见潮上甑’，全靠人工观察。智能化改造后变成‘探温上甑’，通过红外热成像系统，可能冒气的地方机械手就能探测到。”酒厂工作人员介绍，包括微生物群落来源、代谢机理，润粮的温度、时间和用水量，入池发酵参数，关键工序操作技巧等，通过“大数据+深度学习+人机交互学习”的模式，全部变成了从中央控制室发出的生产指令。

“有些辣，喝完后身体暖暖的。”古巴电视台记者Cynthia录制新闻时，在摄像机前品尝白酒原浆，而后继续她的报道，“这些原浆要储存5年以上，直到足够醇香，才能勾调降度，最终来到消费者的手中。”

古巴是中国在加勒比地区主要贸易伙伴，已成为共建“一带一路”倡议和全球发展倡议的积极践行者。Cynthia说，“如此采访体验很有意思，以酒为媒介，古巴观众可以通过镜头进一步了解中国文化，相信未来古中两国能够在经济、文化等方面找到更多契合点。”

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