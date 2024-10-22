人民网徐州10月18日电（马晓波、陈胜龙）10月18日，2024拉美和加勒比地区日暨江苏（徐州）—拉美和加勒比国家合作交流会在徐州开幕。外交部拉美司、江苏省政府外事办公室、徐州市有关负责人，拉美和加勒比国家驻华使领馆官员及中外企业家代表200余人参会。

中拉是“全球南方”的重要组成部分，双方处于相似的发展阶段。外交部拉美司公使衔参赞徐伟在致辞中说，江苏省作为推进中国式现代化的示范区、地方对拉合作的排头兵，在现代农业、工业园区建设、文化创意、精品旅游以及新一代信息技术、高端装备、新能源新材料等领域具备强劲的竞争优势，同拉美和加勒比国家深化合作潜力巨大、前景广阔。

“江苏以务实有效的友城交往诠释中拉命运共同体的真谛，以成果丰硕的经贸合作助力构建更加紧密的中拉命运共同体，以密切友好的人文交流助力形成多元互动、百花齐放的中拉人文交流格局。”江苏省外办副主任刘建东表示，明年中拉论坛将迎来正式运行十周年，江苏省愿以此为契机，寻求与拉美和加勒比国家更多合作机遇，织密民心纽带，共同谱写江苏与拉美合作的新篇章。

江苏省徐州市委书记宋乐伟致辞。人民网 李昱辰摄

徐州市委书记宋乐伟表示，徐州同拉美和加勒比国家保持着良好的合作关系，在该地区友城数量位居江苏省前列，企业投资发展顺利，特别是位于友城巴西包索市的徐工巴西工业园已成为中巴经贸合作的典范。他说，站在新起点，徐州愿同拉美和加勒比国家携起手来，在“一带一路”倡议框架下精诚合作、团结奋进，为构建更为紧密的中拉命运共同体贡献“徐州力量”。

巴西驻沪总领事奥古斯托亦表示，中国与巴西的合作蓬勃发展，成效显著，江苏省以及徐州市与巴西的地方交往，徐工巴西工业园的成功，是双方共同努力结出友谊之果的最好例证。

据了解，拉美和加勒比地区日系列活动是江苏省外办与拉美和加勒比国家驻沪总领馆共同举办的机制性活动，活动集友城交流、经贸对接、产品展示、文化体验于一体，已成为江苏深化与拉美和加勒比国家务实合作的重要载体，江苏民众感知拉美和加勒比风情和文化的重要窗口。

出席此次活动的中外嘉宾。人民网 李昱辰摄

圭亚那驻华大使周雅欣、多米尼加驻沪总领事维克多·尼古拉斯、厄瓜多尔驻沪总领事伊万、阿根廷驻沪总领事唐路恩、乌拉圭驻沪总领事马塞罗·马龙、智利驻沪总领事龚萨罗·费盖劳尔、墨西哥驻沪总领事易民和、秘鲁驻沪总领馆商务领事木诺、巴拿马驻沪总领馆副领事艾薇琳等出席活动。多国驻华使领馆代表就本国投资环境、文旅资源做专题推介，介绍本国产业特色、市场特点及投资环境，并和与会企业开展“一对一”对接交流。

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