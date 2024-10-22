新华社法国戛纳10月21日电（记者乔本孝）2024年法国戛纳秋季电视节21日开幕。中国联合展台携百余部优质国产作品参展，向国际市场推广最新的中国优质视听内容。

今年是中国联合展台第21次参展，参展者涵盖广电机构、影视企业、新媒体平台、动漫公司等，将带来179部优质国产作品，同时举行主题论坛、原创节目模式大会、视听内容文创展等系列活动。本次中国联合展台由国务院新闻办公室、国家广播电视总局共同组织设立，上海广播电视台主办。

当天上午，中国联合展台举办“聚焦中国，故事无限”视听内容国际合作论坛。与会中方嘉宾表示，中国视听内容市场呈现三个特点：一是发展迅猛、佳作频出，获得越来越多国家和地区观众的喜爱和共鸣；二是开放包容、拥抱世界，积极与全球广播电视和网络视听主体加强合作；三是潜力巨大、创新无限，不断用科技赋能并引领行业，迎接新媒体时代的机遇和挑战。

电视节组办方负责人米歇尔·菲尔齐出席论坛并致辞说，今年适逢中法建交60周年和中法文旅年，两国视听合作历史悠久、成果丰硕，将继续携手塑造行业未来，为全球受众带来创新内容。

论坛上，来自英国广播公司影业公司、法国喜连动画等机构的国际视听业者分享了与中方成功合作的故事，他们一致看好未来合作前景。系列剧《法医荣誉》、综艺《我们的歌·越南》第2季等7个中外合作项目也在论坛上签约。

戛纳秋季电视节是全球规模和影响力最大的国际视听产品与数字内容交易市场之一。本届电视节吸引了来自100多个国家和地区的1500多家公司参展，将持续至24日。

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