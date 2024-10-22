人民网约翰内斯堡10月22日电 （记者邹松）“以前吃不饱，现在吃得好，感谢中国企业为我们所做的一切。”刚果（金）科卢韦齐市英格村村民索朗热脸上绽放着笑容。中资企业华刚矿业股份有限公司近日再次向矿区周边的村户捐赠了玉米种子和化肥，也标志着华刚矿业第三期玉米扶持项目物资交付工作顺利完成，赢得当地政府和社区民众一致赞誉。

当地村民高兴地搬运受捐种子和化肥。中铁资源供图

玉米是刚果（金）民众的主要食物之一，但由于当地长期面临资金短缺、种子和化肥等农业生产资料匮乏的问题，多数农民没有接受过科学的农业培训，玉米产量一直处于较低水平。帮助当地提高玉米产量，让农民能够实现自给自足，这一直是华刚矿业扶助矿区周边民众，履行社会责任的重要举措。从2022年开始，华刚矿业分三个阶段实施扶助计划，助力当地村民完成500公顷的玉米种植任务。

村民们兴高采烈地把种子和化肥搬回家。中铁资源供图

截至目前，华刚矿业已历经三期，向矿区周边的这些村庄累计交付优质玉米种子达1.25万公斤，各类化肥共计20万公斤，同时还提供了拖拉机、播种机、农药喷雾器等多种农业机具。此外，华刚矿业专门聘请了5名农业技术专家，定期给村民讲授犁地、耙地、播种、化肥及农业机具使用、收获等知识，专家经常深入田间地头，对村民进行手把手地培训。

华刚矿业向当地捐赠种子化肥仪式现场。中铁资源供图

在交付现场，村民们欢声笑语，载歌载舞，喜悦之情溢于言表。“感谢华刚矿业，我们感恩的最好方式莫过于认真种好玉米，拿出优质高产的成果来”“项目不仅解决了全家人吃饭问题，还使家庭增加了收入，让孩子们的学费有了着落，真的帮助很大”，村民们他们用最朴实的话语表达着自己的感激之情，满心欢喜地将玉米种子和化肥带回了家。

在本次捐赠仪式上，科卢韦齐市绿路区地方发展委员会副主席穆卡莱依激动地表示：“我们一定要充分利用华刚矿业捐赠给村民们的这些农业物资，推动玉米种植不断向好发展，并持之以恒地坚持和推广下去。”比瓦亚村的村长卡尼亚玛也感慨道：“2022年华刚矿业实施玉米扶持项目以来，我们不仅学会了农业技术，思想观念也发生了转变，玉米的产量和质量都有了显著提高，大家的日子也越来越红火。”

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