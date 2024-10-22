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金砖机制推动国际秩序朝着更加公平公正的方向发展——访阿塞拜疆总统办公厅外交政策部主任哈吉耶夫

2024年10月22日15:52 | 来源：新华网
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　　新华社巴库10月22日电　专访｜金砖机制推动国际秩序朝着更加公平公正的方向发展——访阿塞拜疆总统办公厅外交政策部主任哈吉耶夫

　　新华社记者钟忠

　　阿塞拜疆总统办公厅外交政策部主任希克马特·哈吉耶夫日前在阿首都巴库接受新华社记者专访时表示，金砖国家倡导国际关系体系多元化和民主化，这一机制有助于改善全球治理，推动国际秩序朝着更加公平公正的方向发展。

　　哈吉耶夫说，当今世界变乱交织，全球性挑战需要全球性应对。阿塞拜疆一贯主张，国际合作是解决国际重大挑战的最现实办法。金砖机制已成为代表全球南方国家团结发声的重要平台，对提高“全球南方”在国际事务中的代表性和影响力发挥重要作用。

　　哈吉耶夫指出，金砖机制支持国与国之间建立公平互利合作关系，形成了政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”的合作架构，发展潜力巨大。金砖成员国各有优势，携手合作用好这些优势，将造福全世界。

　　哈吉耶夫说：“世界不可能是单极的。金砖国家已成为世界舞台上的重要力量。我们相信，金砖国家拥有巨大潜力，可以为推动建立基于公正、国际法和国家平等的世界新秩序做出贡献。”

　　今年7月，上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议举行期间，阿塞拜疆表达了加入金砖机制的意愿。8月20日，阿外交部宣布，阿已正式申请加入金砖机制。

　　哈吉耶夫说，阿塞拜疆地处东西方之间的十字路口，一直努力发挥桥梁和走廊作用。阿塞拜疆是多边主义和国家间平等对话的坚定支持者。阿方愿意与其他志同道合的国家密切合作，为建设和平公正的多极世界作出贡献。

　　他说，阿塞拜疆同中国是亲密合作伙伴，阿是首批支持共建“一带一路”倡议的国家之一。今年，阿中双方正式将两国关系提升到战略伙伴关系。阿方把扩大同中国的合作视为阿外交政策主要优先事项之一。目前，两国在政治、经济、人文交流、运输和物流领域的关系蓬勃发展。

(责编：白宇、卫嘉)

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