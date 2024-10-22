人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

德企宣布成立“欧洲数据中心”助力AI模型训练

2024年10月22日15:17 | 来源：新华网
小字号

新华社法兰克福10月21日电（记者刘向）2024德国数字峰会21日在法兰克福开幕。德国企业在峰会上宣布成立“欧洲数据中心”，为人工智能（AI）模型训练提供数据支持。

该数字化平台由德国施瓦茨数字公司和德国铁路公司宣布成立，吸引了来自工业、科技、媒体等领域的众多合作伙伴参与。据平台媒体合作伙伴《法兰克福汇报》介绍，来自工业和媒体的海量数据将被汇集和整理到这一平台上，以供算法处理。该平台旨在为本地企业提供在安全平台上训练AI模型所需的数据，并让欧洲摆脱对海外数据提供商的依赖。

据介绍，德国云服务提供商Stack IT、人工智能初创企业阿勒夫-阿尔法公司、德国人工智能研究中心和达姆施塔特工业大学已成为该平台合作伙伴。后两家机构在全球AI领域享有较高声誉，在复杂数据处理技术方面处于领先地位。

德国联邦数字化和交通部长福尔克·维辛表示，“欧洲数据中心”可为AI模型训练提供高质量数据，填补“欧盟的一个关键空白”，希望这一合作能够结出硕果，并吸引更多合作伙伴。

2024德国数字峰会由德国政府主办，将持续到22日。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部