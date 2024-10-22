新华社法兰克福10月21日电（记者刘向）2024德国数字峰会21日在法兰克福开幕。德国企业在峰会上宣布成立“欧洲数据中心”，为人工智能（AI）模型训练提供数据支持。

该数字化平台由德国施瓦茨数字公司和德国铁路公司宣布成立，吸引了来自工业、科技、媒体等领域的众多合作伙伴参与。据平台媒体合作伙伴《法兰克福汇报》介绍，来自工业和媒体的海量数据将被汇集和整理到这一平台上，以供算法处理。该平台旨在为本地企业提供在安全平台上训练AI模型所需的数据，并让欧洲摆脱对海外数据提供商的依赖。

据介绍，德国云服务提供商Stack IT、人工智能初创企业阿勒夫-阿尔法公司、德国人工智能研究中心和达姆施塔特工业大学已成为该平台合作伙伴。后两家机构在全球AI领域享有较高声誉，在复杂数据处理技术方面处于领先地位。

德国联邦数字化和交通部长福尔克·维辛表示，“欧洲数据中心”可为AI模型训练提供高质量数据，填补“欧盟的一个关键空白”，希望这一合作能够结出硕果，并吸引更多合作伙伴。

2024德国数字峰会由德国政府主办，将持续到22日。

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