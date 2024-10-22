人民网北京10月21日电（记者张荣）为纪念葡萄牙著名诗人卡蒙斯诞辰500周年，由北京外国语大学西班牙语葡萄牙语学院和中国传媒大学外国语言文化学院联合举办的“卡蒙斯在中国·诗人诞辰500周年”研讨会10月17日至18日在京举行。来自中葡两国的学者、教师和学生齐聚一堂，共同回顾了卡蒙斯的文学成就，探讨了他的作品对葡萄牙及世界文化的影响。葡萄牙驻华大使保罗·纳西门托及葡萄牙驻华使馆相关人员出席该研讨会。

“卡蒙斯在中国·诗人诞辰500周年”研讨会闭幕式在中国传媒大学举行。 中国传媒大学供图

卡蒙斯是葡萄牙文学史上最重要的诗人，代表作为《卢济塔尼亚人之歌》，作品歌颂了葡萄牙的历史和卢济塔尼亚人（即葡萄牙人）的聪明才智和不畏艰险的精神。本次研讨会旨在深入探讨卡蒙斯的文学遗产及其在中国的影响。

纳西门托在致辞中高度评价了卡蒙斯对葡萄牙文化的贡献，并强调了此次研讨会对促进葡中文化交流的重要意义。他指出，卡蒙斯不仅是葡萄牙文艺复兴时期最杰出的作家之一，他的作品还深刻反映了葡萄牙民族的精神内核，对后世产生了深远的影响。

纳西门托特别提到，卡蒙斯曾在中国澳门短暂停留，这段经历使他与东方文化有了难得的交集。他希望通过此次研讨会，能够进一步加深中葡两国人民之间的了解和友谊，推动两国在文学、文化等领域的交流与合作。

在18日举行的闭幕会上，中国传媒大学外国语言文化学院院长文春英说，卡蒙斯是葡萄牙的伟大诗人，本次研讨会的专家学者展示了卡蒙斯作品在语言学、翻译与传播学结合的重要研究成果。翻译是跨文化交流的重要手段，是文化传播的桥梁。

研讨会期间，与会者围绕卡蒙斯的诗歌、戏剧和史诗等作品展开了热烈的讨论。正如北京外国语大学西班牙语葡萄牙语学院副院长张芳芳所说，文学翻译是连接不同文明的桥梁，通过翻译卡蒙斯的诗歌和其他葡萄牙文学作品，可以让中国读者更好地了解葡萄牙的文化和历史，增进两国人民之间的友谊和了解。

据了解，自1992年中国翻译家张维民推出《卢济塔尼亚人之歌》的第一个中文译本以来，越来越多的葡萄牙文学作品被翻译成中文，并逐渐为中国读者所熟知和喜爱。这些译本的出版不仅丰富了中国读者的阅读选择，也为中葡文化交流注入了新的活力。

葡萄牙驻华大使保罗·纳西门托在闭幕式致辞。 人民网记者 张荣摄

今年是中葡建交45周年，在谈到两国文化交流的前景时，纳西门托表示，葡中两国都有着悠久的历史和灿烂的文化，两国人民之间的友谊源远流长。他希望通过加强文化交流与合作，进一步推动两国关系的深入发展。他还特别提到，中国传媒大学和北京外国语大学作为中国最早开设葡萄牙语课程的高等学府，在培养葡语人才、推动中葡文化交流方面发挥了重要作用。

研讨会结束后，纳西门托接受了人民网的采访。他认为，所有涉及文化和学术交流的活动，特别是在大学之间的交流，都是两国关系中不可或缺的重要部分。“这些活动不仅促进了两国之间的深入了解，使得双边关系得以在更加坚实的基础上发展，同时也让两国对彼此的实际情况有了更加具体、严肃和清晰的认识。”

纳西门托指出，此次研讨会的成功举办不仅为葡中文化交流搭建了一个重要的平台，也为两国关系的深入发展注入了新的动力。“像今天这样的研讨会，除了普及关于卡蒙斯的知识外，也完全符合推动两国更深层次了解的目标。特别是促进文化交流、加强人员往来等方面。”他强调葡萄牙教师来中国执教的重要性，同时认为中国教师前往葡萄牙也同样重要。纳西门托表示，希望通过这些渠道，两国关系能够得到进一步加强。

(责编：艾雯、杨牧)