新华社哥伦比亚卡利10月21日电（记者廖思维 周盛平）哥伦比亚环境与可持续发展部长苏珊娜·穆罕默德20日在联合国《生物多样性公约》（以下简称《公约》）第十六次缔约方大会（COP16）高级别仪式性开幕活动前表示，中国担任《公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席国期间发挥引领作用，将极大促进COP16框架内各项目标的达成。

穆罕默德20日在COP16高级别仪式性开幕活动前的一场记者会上回答新华社记者提问时说，作为COP15主席国，中国成功引领达成了“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”。穆罕默德高度评价中方为推动达成“昆蒙框架”付出的努力，以及哥中两国在环境保护方面取得的合作成果。

穆罕默德在20日下午举行的COP16高级别仪式性开幕活动中致辞说，“昆蒙框架”确定的23项行动目标是多边主义和国际对话合作取得的丰硕成果，得到社会各界广泛支持，哥伦比亚将与各国携手推动“与自然和平相处”。

2024年联合国生物多样性大会的主题是“与自然和平相处”，包括COP16、《卡塔赫纳生物安全议定书》第十一次缔约方大会和《名古屋议定书》第五次缔约方大会。上万名与会者将在10月21日至11月1日期间齐聚哥伦比亚卡利，探讨全球生物多样性保护现状和前景，审查“昆蒙框架”执行情况，推动“昆蒙框架”内资源调配。

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