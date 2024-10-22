新华社北京10月22日电 美国知名企业家埃隆·马斯克在今年美国总统选举中全力支持共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普，近日又在宾夕法尼亚等关键“摇摆州”放“大招”——每天随机抽取一名参与他发起请愿活动的选民，无偿赠予百万美元。此举引发争议，一些法律界人士20日质疑这一做法的合法性。

3月5日，选民在美国旧金山一个投票站内投票。新华社发（李建国摄）

19日和20日，宾夕法尼亚州哈里斯堡和匹兹堡各有一名选民获得100万美元支票。请愿活动由马斯克创建的“美国政治行动委员会”在线发起，呼吁支持言论自由和持枪权。按照“抽奖”规则，从10月19日起，直到11月5日总统选举投票日当天，宾夕法尼亚、亚利桑那、佐治亚、密歇根、内华达、北卡罗来纳和威斯康星七个关键“摇摆州”任何签名参与请愿的选民，每天有一次机会获得100万美元；头三天“抽奖”资格仅限于宾州选民，之后七州选民均有资格。

据路透社报道，宾州是特朗普与民主党总统候选人、副总统卡玛拉·哈里斯的“必争之地”。马斯克先前专门面向该州选民推出“参加请愿可获100美元、推荐一人再获100美元”活动。据英国《金融时报》报道，马斯克在其他“摇摆州”也推出类似活动，参与请愿者可得47美元。

2017年9月29日，在澳大利亚阿德莱德，美国太空探索技术公司创始人兼首席执行官埃隆·马斯克在第68届国际宇航大会闭幕式前做主旨演讲。新华社发（闫寒摄）

马斯克在今年选战中高调支持特朗普，迄今已捐款约7500万美元。他还利用麾下社交媒体平台X为特朗普发声造势。特朗普承诺一旦胜选，将任命马斯克领导“政府效率委员会”。《金融时报》说，马斯克如此卖力助选，是认定特朗普上台利好其名下企业的航天、人工智能和脑机接口等业务。

马斯克推出的“百万美元抽奖”活动引发争议。哈里斯盟友、宾州民主党籍州长乔希·夏皮罗20日接受媒体采访时说，马斯克直接给宾州人发钱的做法“让人深感担忧”，“执法部门可以查一查”。

一些法律界人士也认为马斯克此举有“踩线”嫌疑，尤其是要求赠款对象必须为注册选民。有学者说，马斯克此举涉嫌“违反美国联邦选举禁止花钱买选票的禁令”。

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯（右）和美国前总统、共和党总统候选人特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

美国总统选举日益临近，特朗普与哈里斯选情持续胶着。两人及各自政治盟友在多个“摇摆州”集中拉票。20日适逢哈里斯60岁生日，她赶赴佐治亚州面向非洲裔团体拉票。特朗普当天则在宾州一家麦当劳餐厅炸薯条，扮演“打工人”，迎合工薪阶层。但当媒体记者问及马斯克的“撒钱”活动时，特朗普表示自己不知情。

美国联邦选举委员会20日披露的最新数据显示，哈里斯9月花掉2.7亿美元竞选经费，大部分用于投放广告。特朗普当月竞选支出也达到7800万美元。（海洋）

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