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美国海军坠毁军机失联人员被证实死亡

2024年10月22日11:29 | 来源：新华社
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　　新华社北京10月22日电 美国海军20日证实，在日前一架海军EA-18G型电子战飞机坠毁事件中失联的两名飞行员已经死亡。

　　这架军机15日下午执行训练任务时坠毁在美国西北部华盛顿州雷尼尔山地区。搜救人员16日中午在空中搜寻时发现战机残骸，但未发现两名飞行员。

　　2017年7月22日，在美国弗吉尼亚州诺福克海军基地，飞行员坐在“福特”号航母上的F/A-18战斗机中。新华社记者殷博古摄

　　美国海军20日宣布，两名失联飞行员已经死亡，军方将在通知他们的亲属后公布飞行员姓名。坠机原因仍在调查中。

　　据美联社报道，EA-18G“咆哮者”电子战飞机系基于F/A-18“超级大黄蜂”舰载战机开发，装备先进的电子战设备，机组人员包括一名飞行员和一名电子战设备操作员，造价约为6700万美元。

　　今年已经发生多起美军战机坠毁事件。5月28日，一架刚出厂的F-35B型战机从得克萨斯州沃思堡飞往加利福尼亚州爱德华兹空军基地，途中在新墨西哥州柯特兰空军基地降落加油，再次起飞后不久坠毁。飞行员弹射逃生，但受重伤。4月30日，一架F-16战机在新墨西哥州坠毁，飞行员生还。1月底，驻韩国美军一架F-16型战机坠海，飞行员获救。（冯钰林）

(责编：苏缨翔、张悦)

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