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日本首相官邸遭袭案调查：嫌疑人疑不满选举保证金制度

2024年10月22日11:28 | 来源：新华网
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新华社北京10月22日电 日本一名男子19日向执政党自民党总部投掷燃烧物并开车冲撞首相官邸，警方随后对其作案动机展开调查。日本媒体21日报道，警方推测这名男子可能不满日本国会众议院选举保证金制度。

该男子名叫臼田敦伸，现年49岁，居住在埼玉县川口市。19日清晨，他驾驶一辆面包车向位于东京都千代田区的自民党总部投掷5个类似燃烧瓶的物品，而后驾车冲撞首相官邸前护栏，并朝首相官邸内投掷类似发烟筒的物品。警方以妨害公务罪将其当场逮捕。

这是10月19日在日本东京首相官邸前拍摄的冲撞首相官邸的车辆。新华社/共同社

日本媒体21日援引警方消息人士的话报道，臼田敦伸驾车冲撞首相官邸时，车内载有汽油，并且他在上述两处袭击地点均身着防护服和防毒面具。警方推断，他作案前可能经过精心筹划，意图纵火。

面对警方盘问，臼田敦伸一直保持沉默。根据消息人士的说法，他曾有意参加国会众议院选举，但因无法筹集到参选所需保证金而放弃。随后，他在社交媒体发文表达对该制度的不满，称只能通过“诉讼或直接行动”改变该制度。

日本国会众议院选举定于27日举行，朝野各党领导人连日来在多地街头演说拉票。据媒体报道，自民党总部和首相官邸遭袭后，警方已加强对首相石破茂等人的安保措施。（张旌）

(责编：苏缨翔、张悦)

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