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高端访谈｜实现超越各国自身局限的国际合作——访新开发银行行长罗塞芙

2024年10月22日10:57 | 来源：新华网
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新华社上海10月21日电 高端访谈｜实现超越各国自身局限的国际合作——访新开发银行行长罗塞芙

新华社记者周蕊

巴西前总统、新开发银行行长迪尔玛·罗塞芙日前在接受新华社记者专访时说，新开发银行实现了超越各国自身局限的国际合作，代表了相关国家的共同愿景。

“以国内生产总值（GDP）衡量，金砖国家已经比七国集团更加重要。”罗塞芙说，金砖合作机制这一新兴经济体间重要的合作机制不断走深走实，金砖国家拥有巨大的潜能和强劲的增长势能。

“金砖合作机制由新兴经济体和发展中国家组成，服务于这些国家，反映这些国家的共同愿景。在此背景下，我们也意识到拥有合适工具与机制的重要性，新开发银行和金砖国家应急储备安排应运而生。”罗塞芙说。

2024年9月23日，“友谊勋章”获得者迪尔玛·罗塞芙在上海接受专访。新华社记者陈杰摄

2014年7月，金砖国家领导人第六次会晤期间，五国领导人在巴西福塔莱萨见证签署《成立新开发银行的协议》。罗塞芙说，作为首个完全由新兴经济体和发展中国家发起成立的多边开发银行，新开发银行持续扩大“朋友圈”，推动扩员，将强化新开发银行作为全球南方国家之间真正合作平台的职能，“这将有助于构建具有多边主义和多极化特点的国际金融架构”。

罗塞芙说，新开发银行创建的宗旨是扩大基础设施和可持续发展投资，尤其是在物流基础设施、数字基础设施以及社会基础设施等领域，“比如，中小学校、大学的建筑配置等，还包括科学技术与创新领域，以及医疗健康领域的投资。”

“新开发银行这一重要平台实现了超越各国自身局限的国际合作，代表了更为广阔的视野，也代表了其他相关国家的共同愿景。”罗塞芙说。

2021年，新开发银行启动扩员，接纳孟加拉国、埃及、阿拉伯联合酋长国和乌拉圭为新成员。“我们欢迎更多国家加入到新开发银行。”罗塞芙说。

据了解，新开发银行成立以来在多个方面取得显著成就，对全球经济治理产生了积极影响。从投资金额看，新开发银行在清洁能源与能源效率、交通基础设施、水资源与卫生、数字基础设施等领域总投资已接近350亿美元。

(责编：苏缨翔、张悦)

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