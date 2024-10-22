人民网里约热内卢10月21日电 （记者时元皓）圣保罗消息：当地时间10月16日至18日，第十三届中拉高层学术论坛在巴西圣保罗举行，来自中国和拉美多国的百余名学者、政要等出席论坛，就全球治理、消除贫困、能源转型等议题展开讨论。

第十三届中拉高层学术论坛现场。圣保罗州立大学孔子学院供图

中国驻圣保罗总领事余鹏在开幕式致辞中表示，10年前，中国—拉共体论坛在巴西宣布成立，开启中拉整体合作、共建中拉命运共同体的全新篇章。未来中国愿继续与巴西等拉美国家一道，携手开创中拉关系更加美好的未来。圣保罗一直走在与中国合作的前列，这离不开圣保罗市政府的大力支持，也离不开圣保罗州立大学和孔子学院的努力推动。

巴西圣保罗州立大学教授、孔子学院巴方院长路易斯·保利诺表示，中拉关系过去几十年来取得了令人瞩目的进步，未来仍有巨大发展潜力。希望通过中拉高层学术论坛等高层次对话交流机制，中拉各界能够寻找合作新机遇，促进双方在科技、教育和经济等各领域的共同进步。

中国社会科学院拉丁美洲研究所所长柴瑜发表视频致辞说，当前，中拉关系已进入平等互利创新开放惠民的新时代，有必要进一步增强政治互信、推进务实合作、扩大合作广度和深度。此次论坛将进一步发挥机制化对话渠道的作用，促进中拉命运共同体建设。

出席论坛的还有巴西前国防部长阿尔多·雷贝洛、圣保罗市国际关系局副局长玛丽亚·菲格雷多等，与会政要及学者表示，中拉合作成果丰硕、互惠共赢，为全球南方国家树立榜样。

此次论坛由中国社会科学院拉丁美洲研究所、圣保罗州立大学、圣保罗市国际关系局和圣保罗州立大学孔子学院联合举办。

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