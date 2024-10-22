10月21日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风活动在呼和浩特市启动。

来自欧亚及阿拉伯19个国家的21名记者走进呼和浩特市敕勒川草原，近距离观摩大青山前坡生态综合治理工程的丰硕成果，感受秋日草原的迷人风采。

“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风活动在呼和浩特市启动。人民网记者 张雪冬摄

“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”。曾经，大青山前坡土壤沙化、一片荒芜。呼和浩特市实施大青山前坡生态保护综合治理工程以来，采用“人工干预下模拟天然草原”的近自然修复方案，从千亩试验开始，如今已修复面积3万余亩。修复后的敕勒川草原多种植物、动物陆续回归，干草产量、固碳量、释氧量均提高近12倍之多，已然成为“美丽青城”的“天然氧吧”。

外媒记者在敕勒川草原。人民网记者 张雪冬摄

来自巴勒斯坦的拉尼娅·哈姆达拉，拿出相机不时拍照留念。她告诉记者：“听说这里十几年前还是荒芜一片，我们十分赞叹这片草原的前后变化，这样的变化十分不容易。我回国之后，也会写一些这里的报道，让更多的人知道内蒙古，知道美丽的呼和浩特敕勒川草原。”

“敕勒川草原非常美丽。通过对比了解这里2012年前后发生的变化，我感受到生态治理意义非凡，不仅对我们的生活环境产生重要影响，而且这里长出的植物也为其他生物的可持续发展产生重要意义。”黎巴嫩记者法乌兹·布·迪亚卜感叹。

外媒记者在敕勒川草原。人民网记者 张雪冬摄

乌兹别克斯坦的记者米尔哈比布·赛义夫拉耶夫骑着马，神情愉悦飞扬，他说:“敕勒川草原非常棒，这里和我的家乡有点像。乌兹别克斯坦也有这样的草原风光。我很喜欢马，小时候家里也养了马。没想到在这里骑了马，现在心情非常好。我觉得游客们会非常喜欢这个地方，在敕勒川草原，他们能得到很好的休息。”

外媒记者在敕勒川草原。人民网记者 张雪冬摄

在接下来的几天采访中，外媒记者们还将走进呼和浩特市城市展示中心、大盛魁博物馆、烧麦一条街、老牛湾黄河大峡谷、呼和浩特市经济开发区智慧园区展示中心等多地，领略“魅力青城”呼和浩特市经济文化的脉动。

(责编：苏缨翔、张悦)