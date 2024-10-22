面对更加复杂严峻的国际形势，“大金砖”肩负更大责任、承载更高期待

10月22日至24日，金砖国家领导人第十六次会晤将在俄罗斯喀山举行。这是金砖历史性扩员后举行的首次领导人会晤。习近平主席将赴喀山出席此次会晤，深刻阐述推动“大金砖合作”的中国主张，提出以金砖合作引领全球南方国家团结自强的中国方案，必将推动金砖国家在国际事务中发挥更加突出的积极、稳定、向善作用，引领全球南方国家走在推动构建人类命运共同体的前列。

（一）

“30多个国家已申请加入金砖合作机制。”喀山会晤前夕，国际媒体密切关注金砖合作机制展现出的不断上升的影响力。

自成立以来，金砖国家始终秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，不断推动金砖合作迈上新台阶；始终秉持国际公平正义，在重大国际和地区问题上主持公道，提升新兴市场国家和发展中国家发言权和影响力。越来越多发展中国家申请加入金砖大家庭，充分彰显金砖合作机制的强大生命力和感召力。

中国是金砖合作一以贯之的推动者、建设者。着眼金砖合作长远发展，习近平主席深刻指出，金砖不能成为一个封闭内向的集团，而应该成为开放包容的平台，吸纳新成员、汇聚新力量，符合金砖发展的现实需要，也是金砖各国的共同利益所在。2022年金砖“中国年”，中方提议启动金砖扩员进程。2023年，金砖迈出扩员历史性步伐。完成新一轮扩员后，金砖的成色更足、分量更重，在全球的代表性和影响力进一步增强，对国际格局演进的塑造力进一步上升。

面对更加复杂严峻的国际形势，“大金砖合作”正向作用充分显现。去年11月，金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会就巴以问题协调立场、采取行动，发出正义之声、和平之声。金砖国家安全事务高级代表会议、经贸部长会议等机制推动各方凝聚合作共识，共护和平安宁，共谋发展振兴。2024金砖国家新工业革命伙伴关系论坛举行，助力各方更好把握新一轮科技革命和产业变革带来的发展机遇。2024年金砖国家运动会、2024金砖国家职业技能大赛、“金砖国家文明对话”等人文交流活动精彩纷呈。在联合国、二十国集团等多边平台，金砖国家共同捍卫新兴市场国家和发展中国家权益。

展望未来，金砖敞开大门谋发展，张开怀抱促合作，欢迎更多志同道合的南方伙伴加入金砖大家庭，共同做维护和平的稳定力量、开放发展的中坚力量、全球治理的建设力量、文明互鉴的促进力量，将推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

（二）

当今世界，安全失序、增长失速、发展失衡、治理失焦愈演愈烈。面对促进世界多极化和维护单极霸权两种力量的较量，面对经济全球化和“逆全球化”两种取向的碰撞，“大金砖”肩负更大责任、承载更高期待。

“大金砖合作”应倡导共同安全，致力于实现持久和平。在国与国相互依存的今天，人类是不可分割的安全共同体。金砖国家应坚定维护和平安全的决心，坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，就重大国际和地区问题加强协调。在乌克兰问题上，要坚持战场不外溢、战事不升级、各方不拱火，以对话谈判解决危机。中国和巴西联合发表的关于推动政治解决乌克兰危机的“六点共识”，已得到超过110个国家的积极回应。在巴勒斯坦问题上，要推动加沙尽快全面、持久停火，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，落实“两国方案”，实现中东地区持久和平。

“大金砖合作”应坚持发展优先，致力于破解发展难题。当前，世界经济复苏势头不稳，发展中国家面临的挑战更为严峻。扩员之后，金砖合作规模更大、空间更广、质量更高，应更好盘活合作存量、激发合作新潜能，抢抓科技革命和产业变革机遇，培育高质量发展新动能，在金融、人工智能、能源矿产等领域打造新的标志性成果。金砖国家要形成合力，推动发展议题重回国际议程中心位置，关注发展中国家的现实困难，敦促发达国家切实履行承诺，为推动落实联合国2030年可持续发展议程注入更强动力。

“大金砖合作”应践行多边主义，致力于完善全球治理。发展中国家参与金砖合作的热情高涨，反映了国际社会对于重振多边主义的期盼。扩员后的金砖大家庭在全球的代表性进一步增强，有利于丰富拓展金砖国家参与全球治理的议题、提升治理能力。喀山会晤再次聚焦多边主义，展现了金砖国家维护多边主义的信心与决心。金砖国家应带头维护以联合国为核心的国际体系，秉持联合国宪章的宗旨原则，坚决抵制破坏国际秩序、践踏国际规则的行径，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

“大金砖合作”应加强人文交流，致力于促进文明互鉴。文明多姿多彩、发展道路多元多样，这是世界应有的样子。人类历史不会终结于一种文明、一种制度。金砖国家要弘扬海纳百川的精神，倡导不同文明和平共处、和合共生，尊重各国自主选择的现代化道路。要用好金砖国家治国理政研讨会、人文交流论坛、女性创新大赛等机制，深化人文交流，增进民心相通。这不仅有利于为金砖合作夯实人文基础，也有利于维护世界文明多样性，促进不同文明和平共处、和谐共生。

金砖合作正处于承前启后、继往开来的关键阶段。只要金砖国家坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，就一定能为处于动荡变革期的国际关系注入更多稳定性和正能量。

（三）

把握金砖合作，需要有更宏阔的视角。作为“全球南方”第一方阵，金砖国家始终同全球南方国家同呼吸、共命运，“大金砖合作”理应在引领推动全球南方国家团结合作方面展现更大作为。

冷战结束以来，一批新兴市场国家和发展中国家抓住历史机遇走上发展快车道，综合国力和国际影响力显著提升。从世界经济“存量边区”到“增量重镇”，全球南方国家占世界经济的比重已超过40%，正在深刻改写世界经济的版图。金砖合作在全球南方国家群体性崛起的历史潮流中应运而生，承载着全球南方国家推动国际秩序变革的正义诉求。

以金砖合作维护全球南方国家共同利益，推动全球治理架构更为均衡有效，是金砖国家的天然使命和优良传统。十几年来，不论国际风云如何变幻，金砖国家始终同全球南方国家站在一起。站在新起点，金砖国家应充分发挥“大金砖”的战略意义和政治效果，将金砖打造成基于新兴市场国家和发展中国家、面向全球、开放包容的新型多边合作机制。“大金砖合作”应响亮发出全球南方国家的声音，推动全球南方国家全面参与国际经济决策、治理和规则制定，提升发言权和代表性，为推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化汇聚更强大的“全球南方”力量。

以金砖担当开创美好未来，共同驶向现代化的彼岸。金砖国家自主选择发展道路，共同捍卫发展权利，共同走向现代化，代表着人类社会前进方向，必将深刻影响世界发展进程。当前，中国人民正在中国共产党带领下以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化创造了人类文明新形态，展现出现代化的新图景，为全球提供了一种全新的现代化模式，为更多国家独立自主探索适合自己的现代化道路增添了信心。中方希望广大发展中国家都能从本国国情出发，在借鉴人类优秀文明成果基础上，探索实现现代化的新路径。

中国始终主张金砖国家展现担当，为推动全球南方国家发展振兴发挥引领作用。今年以来，中国外交的“全球南方时刻”令世界瞩目：中阿合作论坛第十届部长级会议为新时代中阿关系发展指明方向、擘画蓝图；和平共处五项原则发表70周年纪念大会隆重举行，中方宣布支持“全球南方”合作的八项举措；中非合作论坛北京峰会开启中非合作新航程，发出以中非现代化引领全球南方现代化的时代强音……一个沿着中国式现代化道路阔步前行的中国，被全球南方国家普遍视为“机遇的贡献者”“希望的来源”。

“大金砖合作”有坚实的基础，必将迎来光明的未来。中国愿同所有金砖伙伴一道，秉持人类命运共同体理念，加强战略伙伴关系，推动“大金砖合作”开好局、起好步，为人类社会发展进步贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 03 版）

(责编：刘叶婷、张悦)