人民网讯 据新华社消息，文化和旅游部部长孙业礼17日在北京会见了来华访问的沙特文化大臣巴德尔·本·阿卜杜拉·阿勒沙特，双方签署了《中华人民共和国文化和旅游部与沙特阿拉伯王国文化部关于举办2025中国—沙特文化年的执行计划》，就共同举办2025“中沙文化年”，进一步加强中沙文化交流与合作深入交换了意见。

根据这项计划，中国与沙特将于2025年文化年期间，举办一系列文化活动，展示各自丰富的文化和遗产，进一步推动文化交流与互鉴，深化两国人民的友谊与相互理解。

巴德尔·本·阿卜杜拉·阿勒沙特表示：“沙特阿拉伯与中国的文化关系构筑了一座持久的桥梁，促进了相互理解，丰富了两国的文化。这一伙伴关系不仅跨越了国界，还推动了未来的共同繁荣。通过文化交流，两国不仅分享各自的文化与遗产，还积极构建面向未来的合作，深化民间交流，为共同进步开辟了一条充满活力的道路。”

在双方见证下，国家文物局同沙特遗产委员会代表续签关于在塞林港联合考古的合作协议，故宫博物院、中国国家博物馆、上海博物馆与沙特博物馆管理局代表签署博物馆合作执行计划。

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