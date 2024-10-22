人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国与沙特将共同举办2025“中沙文化年”

2024年10月22日09:26 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 据新华社消息，文化和旅游部部长孙业礼17日在北京会见了来华访问的沙特文化大臣巴德尔·本·阿卜杜拉·阿勒沙特，双方签署了《中华人民共和国文化和旅游部与沙特阿拉伯王国文化部关于举办2025中国—沙特文化年的执行计划》，就共同举办2025“中沙文化年”，进一步加强中沙文化交流与合作深入交换了意见。

根据这项计划，中国与沙特将于2025年文化年期间，举办一系列文化活动，展示各自丰富的文化和遗产，进一步推动文化交流与互鉴，深化两国人民的友谊与相互理解。

巴德尔·本·阿卜杜拉·阿勒沙特表示：“沙特阿拉伯与中国的文化关系构筑了一座持久的桥梁，促进了相互理解，丰富了两国的文化。这一伙伴关系不仅跨越了国界，还推动了未来的共同繁荣。通过文化交流，两国不仅分享各自的文化与遗产，还积极构建面向未来的合作，深化民间交流，为共同进步开辟了一条充满活力的道路。”

在双方见证下，国家文物局同沙特遗产委员会代表续签关于在塞林港联合考古的合作协议，故宫博物院、中国国家博物馆、上海博物馆与沙特博物馆管理局代表签署博物馆合作执行计划。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部