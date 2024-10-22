新华社莫斯科10月21日电 通讯｜当俄罗斯古斯里琴遇上中国民族乐器

新华社记者江宥林 孟菁

“当我们的古斯里琴和中国民族乐器同台奏响时，你能想见那是多么美妙。”回忆起5个月前在中国的演出，俄罗斯音乐家柳博芙·穆拉维约娃依然难掩激动之情。

10月14日，在俄罗斯西北部特维尔州普希金诺村，“古斯里琴世界”工坊的创建者谢尔盖·戈尔恰科夫展示其制作的古斯里琴。新华社记者 孟菁 摄

穆拉维约娃是俄罗斯历史最悠久的乐团之一奥西波夫模范民族乐团的古斯里琴演奏家。今年5月，俄罗斯总统普京对中国进行国事访问，穆拉维约娃随奥西波夫模范民族乐团来北京表演。演出中，中俄艺术家们不仅演奏各自国家的曲目，还一起合奏。穆拉维约娃说，这样的经历“有趣而令人兴奋”。

“一流的节目！一流的演员！我欣赏到二胡、琵琶等中国民族乐器的演奏，也亲耳听到两个国家的乐器如何相互配合，”穆拉维约娃赞叹道，“音乐是一种通用语言，无需翻译。我们和中国同事在排练时彼此聆听，马上就产生了共鸣，这种感觉妙不可言。”

穆拉维约娃5岁第一次接触到古斯里琴，从此这种古老的俄罗斯民族乐器就成为她生命中不可或缺的部分。

“你很难不被古斯里琴纯净优美的声音吸引，这种声音仿佛向一切敞开怀抱，这是古斯里琴令我着迷的地方。”穆拉维约娃日前在接受记者采访时说。

选材、制模、磨削、涂漆、上弦……在俄罗斯西北部特维尔州普希金诺村，有家名为“古斯里琴世界”的工坊。穆拉维约娃使用的古斯里琴中，有一些就生产于此。工坊创建者谢尔盖·戈尔恰科夫亲手制作的古斯里琴就有约300件。

戈尔恰科夫说：“古斯里琴是俄罗斯最悠久的民族乐器之一，已经成为俄罗斯文化的一种符号。我们工坊制作的古斯里琴有50多种，我希望通过自己的努力，帮助更多人了解这种民间乐器。”

古斯里琴是一种拨弦乐器，既有竖式，也有平桌式，形状各异，常见的有梯形、三角形、类古筝形等，琴体大小和琴弦数量没有统一标准，音色类似于琵琶或古筝。

10月14日，在俄罗斯莫斯科州“库皮纳”古斯里琴艺术发展中心音乐厅，“库皮纳”儿童古斯里琴演奏艺术团的演员正在表演。新华社记者 孟菁 摄

戈尔恰科夫对中国传统民族乐器颇感兴趣。他说：“我在网上看到过中国古筝的演奏视频，这种乐器的弦比古斯里琴长，音色也有所不同，但它们都给人带来美的享受，相信两种乐器合奏能产生奇妙效果，拉近两国人民心灵距离。”

10月14日，在莫斯科州“库皮纳”古斯里琴艺术发展中心音乐厅，10余名青少年欢快地弹唱、舞蹈，尽情展现古斯里琴的独特魅力。他们是“库皮纳”儿童古斯里琴演奏艺术团的演员。该艺术团成立于2009年，成员年龄7岁至18岁。艺术团负责人阿尔宾娜·斯塔尔希诺娃告诉记者，艺术团经常参加俄罗斯各地举行的文艺演出，还到访过白俄罗斯、波兰、匈牙利等国。她希望将来有机会带孩子们去中国演出，增进彼此间了解。

斯塔尔希诺娃说：“我们中心保存着一架古筝，这种中国民族乐器与古斯里琴在乐理上有相通之处。我很期待两种乐器共同奏响时的场景。”

10月14日，在俄罗斯莫斯科州“库皮纳”古斯里琴艺术发展中心，俄罗斯音乐家柳博芙·穆拉维约娃接受新华社记者采访。新华社记者 孟菁 摄

同样满怀期待的还有穆拉维约娃。10月22日至24日，金砖国家领导人第十六次会晤将在俄罗斯喀山举行，穆拉维约娃希望能以自己的方式表达对各国来宾的欢迎：“我想用美妙的古斯里琴曲，让客人们留下关于俄罗斯的美好记忆。”

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