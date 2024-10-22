新华社北京10月21日电（记者王优玲）记者21日从住房城乡建设部了解到，2024年世界城市日中国主场活动将于10月26日至31日在山东省威海市、上海市两地举办，活动主题为“共建人民城市，共享美好生活”。

2024年世界城市日中国主场活动新闻发布会21日在北京举行。记者从发布会上获悉，2024年世界城市日中国主场活动由住房城乡建设部、山东省人民政府、上海市人民政府与联合国人居署共同主办。

2013年，我国推动联合国将每年的10月31日设为世界城市日。据介绍，2024年世界城市日中国主场活动将围绕主题，重点交流和展示中外各地在落实联合国2030年可持续发展议程、全球发展倡议，推动城市可持续发展和改善人居环境方面的政策、经验和做法。

据了解，2024年世界城市日中国主场活动将发布的成果包括“威海倡议”以及《联合国2030年可持续发展目标背景下的“上海指数”山东应用报告》《威海手册：全球社区可持续发展报告》《上海手册：21世纪城市可持续发展指南》年度报告和《上海指数综合指标使用指南》等。

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