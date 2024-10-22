新华社法兰克福10月21日电 综述｜以书为媒 中国文化“出海”又“出彩”

新华社记者褚怡

为期5天的第76届法兰克福书展20日闭幕。本届展会上，中国参展机构以书籍为媒介，向世界展示了中华文化的独特魅力，获得国际出版界人士积极评价。

生活·读书·新知三联书店有限公司在展会期间举办了《中华古代文明的起源》英文版新书发布会。这本书从青铜器的使用、文字的产生、城市的出现等方面梳理了中国史学界研究中国古代文明起源的结果。

这是2024年10月17日拍摄的人们在德国法兰克福书展上参观中国联合展台。新华社记者张帆摄

三联书店副总编辑何奎在新书发布会上说：“这本书既积极回应了国际社会对中华文明何时何地何以发生的重要关切，也为中华文明之所以有着5000年历史提供了重要学术依据。”

施普林格·自然集团全球图书业务总裁汤恩平在发布会的致辞中说，这本书极富洞察力，既运用宏观视角研究了中华文明的发展变迁，又对甲骨文、竹简、帛书等进行了微观研究，展现了中国古代文化的复杂性，描绘了一幅生动的画卷。

“这本书是一座连接过去与现在、中国与世界的桥梁，也揭示了一个绵延并辉煌了数千年的文明赖以骄傲的源泉。”他说。

创立于1949年的法兰克福书展是全球规模最大的出版行业展会之一，也是中国出版物版权输出的重要平台。本届书展中国联合展台参展面积580平方米，展示3500多种图书，重点展示版贸图书1000多种。展会期间，多家中国出版机构举行了外文版新书发布会、签约仪式、版权输出签约仪式等活动。

2024年10月16日，法兰克福书展主席于尔根·博斯（左）在德国法兰克福书展中国联合展台浏览《中国年鉴》。新华社记者张帆摄

法兰克福书展副主席克劳迪娅·凯泽对近年来中国出版商在法兰克福书展上的表现给予高度评价。“我很高兴地看到，中国出版商每年都积极参展，他们今年的参展数量与去年持平。”她说，中国出版商的活跃参与不仅丰富了书展的内容，也促进了中外出版界的深入交流。

由中国外文局指导，外文出版社、天津出版传媒集团天津杨柳青画社主办的《杨柳青木版年画》（中法对照）推介会在书展期间举办。外文出版社法文编译部主任姜丽莉在致辞中说，“希望此书有助于法语读者更好地了解中国非遗技艺和传统文化，增进全球读者之间的友谊和相互理解。”

德国汉学家、历史学家培高德在发言中表示：“希望我们一起将中国非遗杨柳青木版年画等文化技艺传承下去，并加强国际传播。”

这是2024年10月16日拍摄的一名参观者在德国法兰克福书展中国出版商展区体验木版年画制作工艺。新华社记者张帆摄

在今年书展的首个展览日，凤凰出版传媒集团举办的“墨韵中华——感受中国书法之美”活动成为现场一大亮点，吸引了众多国际出版同行和中国文化爱好者参与。凤凰出版传媒集团董事长章朝阳说：“书法艺术要保持旺盛生命力，根基在传承与传播，尤其是让全球的年青一代关注书法、热爱书法。”

外语教学与研究出版社（简称外研社）与英国泰勒·弗朗西斯出版集团在展会期间共同举行“外语学科核心话题前沿研究文库”项目签约仪式。外研社社长王芳说，这项合作将有助于中国学术研究成果国际传播和中国国际学术话语体系构建。“本次签约的出版意向著作高达61部，几乎涵盖目前已在国内出版的所有该系列图书。”

2024年10月17日，一名参观者在德国法兰克福书展中国联合展台翻阅图书。新华社记者张帆摄

“过去我们更多的是‘引进来’，未来我们要‘引进来’和‘走出去’双向双轮驱动，”王芳说，“不仅要将优质的国外产品和资源介绍到国内，也要将优质的中文产品以及中国文化的核心内容输出到国外。”

泰勒·弗朗西斯出版集团全球图书业务总裁杰里米·诺思说：“我们非常乐意出版更多中国作家的作品，并希望通过与中国伙伴的合作实现这一目标。”

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