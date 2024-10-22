新华社北京10月21日电 特稿｜“知行合一的行动队”—— 习近平引领金砖合作

新华社记者史霄萌 刘畅

中国国家主席习近平即将赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。世界的目光再次投向这个蓬勃发展的国际合作机制，关注它如何进一步推动新兴市场国家和全球南方发展，应对全球挑战。

作为金砖合作的积极倡导者和推动者，习近平主席曾生动地比喻，“金砖国家就像5根手指，伸开来各有所长，攥起来就是一只拳头。”如今，随着“金砖大家庭”实现历史性扩员，金砖合作变得更有力量。

扩员后的“大金砖”是“全球南方”第一方阵，是塑造国际格局的重要力量。当今世界变乱交织，作为世界上最大发展中国家的领导人，习近平主席将引领金砖合作为开拓人类更加美好的未来发挥更大作用。

2023年8月24日，国家主席习近平在约翰内斯堡出席金砖国家同非洲国家及其他新兴市场和发展中国家领导人对话会。新华社记者李学仁摄

“含金量”更高

金砖合作机制诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的时代潮流之中，其名称取自巴西、俄罗斯、印度、中国，以及后来加入的南非这五大新兴经济体英文国名首字母缩写，意为“砖”。在中文名称里加上“金”字，表达这一机制所蕴含的宝贵价值。

习近平主席对金砖合作前景充满信心和期待。他说，“加强同金砖国家合作，始终是中国外交政策的优先方向之一。”习近平主席作为中国国家元首首次亮相国际多边舞台，就是2013年3月出席在南非德班举行的金砖国家领导人第五次会晤。就任国家主席后的两年时间里，他对当时所有金砖国家进行了访问。

“在习近平主席领导下，中国为金砖合作取得成功作出了重大贡献。”亚太“一带一路”共策会董事兼资深研究员邦恩·纳加拉说。

这是2021年9月28日拍摄的位于上海浦东新区世博园区的金砖国家新开发银行总部大楼（无人机照片）。新华社记者方喆摄

在成员国携手努力下，金砖合作“含金量进一步提升”，“金砖”的分量也越来越“重”。世界银行数据显示，金砖国家GDP在全球的占比从2010年的18%逐年上升到2022年的约26%。

“金砖国家不是碌碌无为的清谈馆，而是知行合一的行动队。”习近平主席曾这样评价金砖合作。金砖合作的成功秘诀之一就是务实。金砖国家新开发银行的成立就是一个很好的例子。截至2023年年底，这个总部设在上海的多边金融机构已累计批准了成员国申请的105个项目，总投资达350亿美元。

为满足金砖合作机制不断发展的需要，习近平主席与其他金砖国家领导人在2017年厦门会晤上达成重要共识，将人文交流打造为金砖合作的新支柱，旨在进一步加强成员国民众间的联系和互动。多年来，金砖国家合作在政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”下持续走深走实，取得丰硕成果。

北京师范大学金砖国家合作研究中心主任、政府管理学院教授王磊认为，金砖合作机制具有独特价值，其“含金量”远超经济范畴，是国际合作机制的创新，与具有保护主义、排他性色彩的西方政治、军事或经济同盟形成了鲜明对比。

习近平主席指出：金砖合作是一个创新，超越了政治和军事结盟的老套路、建立了结伴不结盟的新关系；超越了以意识形态划线的老思维，走出了相互尊重、共同进步的新道路；超越了你输我赢、赢者通吃的老观念，实践了互惠互利、合作共赢的新理念。

2024年9月22日，《熊猫剧场》年度开播暨金砖国家影视文化交流活动在莫斯科举行，来自中国、俄罗斯、巴西、印度、南非等金砖国家的相关部门、媒体影视机构代表及青少年代表900余人参加。新华社记者白雪骐摄

近年来，西方一些人不时抛出唱衰“金砖”的论调，诋毁金砖国家是“乌合之众”。然而，成色更足的金砖合作不仅有力驳斥了这种论调，也显著增强了该机制的国际吸引力。

“大金砖合作”之路

2023年8月24日，金砖国家领导人在第十五次会晤实现历史性扩员。当这一消息宣布时，南非约翰内斯堡杉藤会议中心掌声雷动。习近平主席在记者会上表示，这次扩员是历史性的，体现了金砖国家同发展中国家团结合作的决心。

今年1月1日，沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚正式参与金砖合作，“大金砖合作”正式开启。

金砖机制成立伊始，就确定了走开放包容之路的方向。在2013年出席金砖国家领导人德班会晤时，习近平主席引述了中国谚语“独木不成林”。一年后，在巴西福塔莱萨，他提出了“开放包容、合作共赢”的金砖精神。习近平主席多次强调，金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的“小圈子”。

为践行开放包容的理念，金砖国家积极邀请其他发展中国家领导人参会，拓展合作。在此基础上，习近平主席在2017年厦门会晤上创造性地提出了“金砖+”合作理念，鼓励更多的新兴经济体和发展中国家参与金砖合作。

在习近平主席的倡议下，金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地已经在厦门落户。

2024年9月10日，参观者在2024金砖国家新工业革命展的中国中车展位参观。新华社记者林善传摄

面对世界百年变局加速演进，习近平主席坚定不移地倡导开放包容。2022年，他在金砖国家领导人第十四次会晤上说：“新形势下，金砖国家更要敞开大门谋发展、张开怀抱促合作。”

一年后，金砖国家同50多个国家聚首南非约翰内斯堡，共赴金砖会晤。习近平主席说，这次聚会“不是拉谁选边站队，不是搞阵营对抗，而是打造和平发展的大格局”。目前，众多发展中国家正在寻求与金砖国家拓展合作。

“这些国家之所以申请加入金砖合作机制，是因为他们看到了未来，看到了金砖国家的潜力和发展机遇，”厦门金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地数字经济研究中心外方执行主任梅赫里·阿利耶夫说。

发出更响亮声音

金砖合作机制实现历史性扩员3个月后，应南非总统拉马福萨邀请，习近平主席在北京出席了金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会。这是金砖扩员后的首场领导人会晤。习近平主席表示，“今天，我们就巴以问题协调立场、采取行动，为扩员后的‘大金砖合作’开了个好头。”

2023年11月21日晚，国家主席习近平出席金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会并发表题为《推动停火止战 实现持久和平安全》的重要讲话。新华社记者黄敬文摄

半岛电视台在评论这次特别视频峰会时说，全球南方主要国家正寻求在全球秩序中获得更大的发言权。南非国际事务研究所研究员史蒂文·格鲁兹德说，这场会晤“反映了金砖国家日益增强的自信，而不是等着听西方的”。

在各方共同努力下，金砖国家日益成为塑造国际格局、维护全球稳定的重要力量，金砖合作机制成为新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、维护共同利益的重要平台，是代表南方国家的最核心机制。

王磊说，金砖国家和其他全球南方国家间的有效协调正在为完善全球治理添砖加瓦。

金砖新开发银行就是这一努力的成果。习近平主席指出，“它的成立，是对既有金融体系的有益补充和完善，可以促进国际金融体系更加深刻地反思、更加主动地改革”。

新开发银行行长、巴西前总统迪尔玛·罗塞芙在接受新华社记者采访时说：“新开发银行这一重要平台实现了超越各国自身局限的国际合作，代表了更为广阔的视野，不仅为金砖国家发声，也代表了其他相关国家的共同愿景。”

中国人民大学欧亚研究所研究员关照宇认为，金砖国家合作“既不是反西方的，也不是为了推翻现有的全球秩序，而是建设性地改革其中不公平的方面，为发展中国家提供更多机会。”

2022年6月22日，村民在印度中央邦博帕尔戈拉村通过水管洗碗。新开发银行2017年8月批准为印度政府提供贷款，改善中央邦多个村庄的供水系统，让人们能够在家中直接获取饮用水。新华社发

在习近平主席看来，“发展是各国不可剥夺的权利，不是少数国家的‘专利’”，“加强全球治理是国际社会共享发展机遇、应对全球性挑战的正确选择。”

2023年，习近平主席在北京会见罗塞芙时，呼吁新开发银行帮助更多发展中国家实现现代化。在他提出的构建人类命运共同体理念指引下，中国始终同发展中国家同呼吸、共命运，在追求自身发展的同时，不断以自身新发展为世界提供新机遇，与全球南方国家携手推进现代化。

“中国始终是‘全球南方’的一员，永远属于发展中国家。”习近平主席今年6月向联合国贸易和发展会议成立60周年庆祝活动开幕式发表视频致辞时说。

“习近平主席发出了一个非常明确的信息：中国将在全球现代化进程中与其他新兴市场国家和发展中国家团结起来，确保不让任何一个国家掉队。”关照宇说。

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