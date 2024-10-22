应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于10月22日至24日赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。

此次会晤是“金砖大家庭”实现历史性扩员后，习近平主席同金砖国家领导人首度线下聚首。展望习近平主席喀山之行，三个关键词尤为瞩目——

■关键词一：“大金砖合作”

“我高兴地看到，发展中国家参与金砖合作的热情高涨，很多发展中国家申请加入金砖合作机制。我们要秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，让更多国家加入到金砖大家庭”——去年8月，习近平主席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤上指出。

当地时间2023年8月24日上午，国家主席习近平在南非约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会。新华社记者 谢环驰 摄

约翰内斯堡会晤上，习近平主席同各方领导人一道推动金砖国家实现历史性扩员，“大金砖合作”由此启幕。扩员后，金砖国家国内生产总值约占全球30%、人口占全球人口近一半、贸易占全球贸易五分之一，金砖成色更足、分量更重、潜能更大。

在金砖实现历史性扩员后，更多国家在叩响“金砖大门”，充分彰显金砖合作机制广受欢迎，金砖向心力、凝聚力持续提升，影响力和感召力越来越大。

2013年以来，习近平主席主持或出席金砖国家领导人历次会晤并发表重要讲话，引领金砖合作在世界百年变局中不断向前。今年是“大金砖合作”开局之年。各界期待，习近平主席同各方领导人一道，引领“大金砖合作”乘风破浪、行稳致远。

■关键词二：“全球南方”

18年前，在新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的时代潮流中，金砖合作机制应运而生。

今天，人们越来越多地用“全球南方”国家指代新兴市场国家和发展中国家。作为新兴市场国家和发展中国家的集合体，“全球南方”与金砖国家拥有天然情感纽带和广泛共同利益，金砖合作也承载着“全球南方”携手迈向繁荣富强的期待。

“作为发展中国家、‘全球南方’的一员，我们始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。”2023年金砖国家工商论坛闭幕式上，习近平主席的致辞清晰表明了中国推动“全球南方”联合自强的决心。

2017年9月3日，国家主席习近平在厦门国际会展中心出席金砖国家工商论坛开幕式，并发表题为《共同开创金砖合作第二个“金色十年”》的主旨演讲。新华社记者 鞠鹏 摄

金砖机制是“全球南方”开展战略沟通最重要的渠道。习近平主席在2017年厦门会晤期间提出“金砖+”合作理念，旨在同其他新兴市场国家和发展中国家共谋发展振兴。如今，“金砖+”已成为金砖国家面向广大新兴市场国家和发展中国家的重要对话平台。

敞开大门谋发展、张开怀抱促合作。喀山会晤中，习近平主席除了将出席领导人小范围、大范围会议外，也将出席“金砖+”领导人对话会等活动。中方愿同各方一道努力，开启“全球南方”联合自强新纪元，共同维护广大发展中国家共同利益，促进世界和平与发展。

■关键词三：多边主义

世界进入新的动荡变革期，正在经历大调整、大分化、大重组，不确定、不稳定、难预料因素增多。世界那么大，问题那么多，维护和践行多边主义才是解决问题的出路。

自成立以来，金砖国家始终秉持开放包容、合作共赢精神，坚守团结自强初心，致力于维护多边主义，成为国际事务中积极、稳定、向善的力量。

2013年3月，在出席金砖国家领导人第五次会晤前夕，习近平主席就指出，金砖国家合作有利于“国际关系更加民主”。2019年11月，习近平主席在出席金砖国家领导人第十一次会晤期间强调：“要弘扬多边主义，其核心要义是，国际上的事应该由大家商量着办，不能由一国或少数几个国家说了算。”

2023年11月，金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会举行，就巴以问题协调立场、采取行动，为扩员后的“大金砖合作”开了个好头。今年5月，中国和巴西共同发表关于政治解决乌克兰危机的共识，目前已得到超过110个国家积极回应。

这是2024年9月26日拍摄的俄罗斯喀山城市景色。新华社记者 曹阳 摄

集众智、汇群力。喀山会晤中，习近平主席将同各国领导人就当前国际形势、金砖务实合作、金砖机制发展以及共同关心的重要问题深入交流。中国将秉持真正的多边主义，同各方一道，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，就全球治理发出金砖国家和“全球南方”的共同声音，携手构建人类命运共同体。

策划：倪四义、张晓松

主笔：刘杨

视频：杨牧、邵艺博、张文、刘春晖、孟菁

视觉：张惠慧、杨文荣

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(责编：苏缨翔、张悦)