新华社联合国10月21日电 中国常驻联合国代表傅聪21日在安理会“科学发展对国际和平与安全的影响”公开会上发言表示，科技是把“双刃剑”，需要统筹发展和安全，既鼓励创新又管控风险，让科技发展真正造福各国和各国人民。

傅聪说，科技发展在赋能各行各业、为人类带来巨大便利和机遇的同时，也对国际和平与安全带来新的挑战。网络攻击、网络窃密频发，损害许多国家的安全和公共利益。人工智能的军事应用正在颠覆传统战争形态，引发广泛担忧。

傅聪指出，个别国家泛化国家安全概念，以防范风险为由，无底线打压别国高科技企业。它们鼓吹所谓“脱钩断链”，对国家间正常的经贸往来和科技交流设置障碍，精心组织各类“小圈子”，将特定国家排除在外，构筑所谓的“小院高墙”。这些做法的真实意图是固化自身技术垄断、阻遏他国发展，其本质是零和博弈的冷战思维在作祟。令人尤为担忧的是，同科技本身带来的风险相比，这种人为制造分裂的做法对国际和平与安全的危害更大，最终可能把世界带入对抗的深渊。

在科技治理问题上，傅聪强调中方的三点看法：第一，坚持“科技向善”，是规范科技发展的基本要求。要确保科技研发和应用符合伦理规范，符合公认的国际法规则，符合文明进步方向。第二，弥合数字鸿沟，不仅是共同发展的要求，也是应对安全风险的需要。要支持和帮助发展中国家迎头赶上，平等享受科技进步带来的机遇。第三，确保安全可控，是科技发展的底线要求。要确保人工智能始终在人类控制之下。要反对滥用科技优势侵犯他国主权、干涉他国内政、破坏他国稳定。要防范网络攻击、网络窃密和网络军备竞赛，特别是保障关键信息基础设施安全。

傅聪表示，中方呼吁各国共同秉持开放包容理念，以落实《未来契约》为契机，支持联合国发挥全球科技治理主渠道作用，推动科学技术助力共同发展、共同安全、共同进步。

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