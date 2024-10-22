人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国代表：在科技治理上需统筹发展和安全

2024年10月22日09:01 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国10月21日电 中国常驻联合国代表傅聪21日在安理会“科学发展对国际和平与安全的影响”公开会上发言表示，科技是把“双刃剑”，需要统筹发展和安全，既鼓励创新又管控风险，让科技发展真正造福各国和各国人民。

傅聪说，科技发展在赋能各行各业、为人类带来巨大便利和机遇的同时，也对国际和平与安全带来新的挑战。网络攻击、网络窃密频发，损害许多国家的安全和公共利益。人工智能的军事应用正在颠覆传统战争形态，引发广泛担忧。

傅聪指出，个别国家泛化国家安全概念，以防范风险为由，无底线打压别国高科技企业。它们鼓吹所谓“脱钩断链”，对国家间正常的经贸往来和科技交流设置障碍，精心组织各类“小圈子”，将特定国家排除在外，构筑所谓的“小院高墙”。这些做法的真实意图是固化自身技术垄断、阻遏他国发展，其本质是零和博弈的冷战思维在作祟。令人尤为担忧的是，同科技本身带来的风险相比，这种人为制造分裂的做法对国际和平与安全的危害更大，最终可能把世界带入对抗的深渊。

在科技治理问题上，傅聪强调中方的三点看法：第一，坚持“科技向善”，是规范科技发展的基本要求。要确保科技研发和应用符合伦理规范，符合公认的国际法规则，符合文明进步方向。第二，弥合数字鸿沟，不仅是共同发展的要求，也是应对安全风险的需要。要支持和帮助发展中国家迎头赶上，平等享受科技进步带来的机遇。第三，确保安全可控，是科技发展的底线要求。要确保人工智能始终在人类控制之下。要反对滥用科技优势侵犯他国主权、干涉他国内政、破坏他国稳定。要防范网络攻击、网络窃密和网络军备竞赛，特别是保障关键信息基础设施安全。

傅聪表示，中方呼吁各国共同秉持开放包容理念，以落实《未来契约》为契机，支持联合国发挥全球科技治理主渠道作用，推动科学技术助力共同发展、共同安全、共同进步。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部