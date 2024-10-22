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“听见当代中国”交响音乐会在维也纳举行

2024年10月22日09:00 | 来源：新华网
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新华社维也纳10月21日电（记者于涛）“听见当代中国”——中央音乐学院作曲家新作品交响乐音乐会20日晚在奥地利首都维也纳音乐厅举行。

当晚，中央音乐学院交响乐团由指挥家陈琳执棒，为现场千余名观众呈献了一场精彩的视听盛宴。音乐会首演了6首中央音乐学院作曲家新近创作的管弦乐作品，分别为：贾国平的《观沧海——为琵琶、古筝与管弦乐队而作》、常平的《意念2024》、叶小钢的《五色枇杷》、郭文景的古筝协奏曲《春望》、郝维亚的《开往雪国的列车》和秦文琛的《广陵散》。乐团的精彩演绎赢得现场观众长久的掌声。

据悉，这是继2023年中国当代作曲家室内乐作品音乐会在维也纳首秀之后，中央音乐学院作曲家的新作再次在维也纳成功演出。维也纳州议会议长沃勒尔和维也纳音乐与表演艺术大学校长祖茜等当地政要和文化界人士出席了当晚的音乐会。

中央音乐学院院长俞峰告诉新华社记者，中央音乐学院将通过在维也纳演出、乐谱出版和举办国家作曲比赛，搭建国际交流平台，推动中国国内代表当代文明的作品走向国际舞台。

(责编：苏缨翔、张悦)

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