新华社里约热内卢10月21日电 专访｜金砖机制进一步推动了全球南方合作——访巴西国际法专家卡瓦略

新华社记者谢照

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学副教授、瓦加斯基金会法学院教授埃万德罗·卡瓦略日前在接受新华社记者书面采访时表示，金砖合作机制证明非西方经济体可以超越地理阻隔，在不掠夺他国基础上，推动真正有利于民众的发展。

金砖合作机制诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的时代潮流之中，经过近20年发展，如今已形成多层次、多领域、全方位的合作架构。

卡瓦略说，一些发达国家保护主义抬头、滥用关税和非关税壁垒，干扰世界贸易组织正常运作致其陷入危机，凸显新兴市场国家和发展中国家加强合作，推动国际贸易体系向公平、公正方向发展的必要性。

他强调，新兴市场经济体和发展中国家必须推动合作，加强贸易往来、加深互信，尽一切可能捍卫全球贸易。金砖合作机制多年来的实践，特别是成立新开发银行等举措，充分印证该机制团结合作的价值。

今年1月1日，沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚正式参与金砖国家合作，“大金砖合作”在国际社会的瞩目中正式开启。

卡瓦略长期关注全球南方国家合作。他表示，金砖合作机制代表着全球南方国家的声音，彰显了全球南方的觉醒，承载着这些国家更多参与国际决策的合理要求和发展愿望。

他说，多年以来，发达国家只考虑自身利益，不考虑其经济决策对于全球南方国家民众的负面溢出效应。正因如此，全球南方国家需要为推动经济社会发展、在国际舞台发挥更重要作用而共同努力。

卡瓦略强调，金砖合作机制符合广大全球南方民众的利益，推动全球南方国家捍卫多边主义，有力促进这些国家的共同发展。

卡瓦略是巴西知名中国问题专家，曾在中国上海留学和工作。返回巴西后，他积极参与巴中人文交流。

谈到中国在金砖合作机制中的作用，卡瓦略表示，中国一直致力于推动多边主义、构建公正合理的国际秩序。在金砖合作机制、高质量共建“一带一路”等促进共同发展的努力中，中国始终保持开放态度，有力推动了全球合作。

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