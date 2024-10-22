人民网北京10月21日电 （记者万宇）10月21日，中非发展基金与商务部国际贸易经济合作研究院（下称商务部研究院）联合主办的“2024中非投资合作高质量发展研讨会”在京举行。研讨会以“以投资合作高质量发展助力中非逐梦现代化”为主题，是落实2024年中非合作论坛北京峰会通过的《北京行动计划》的一项成果。来自中国外交部、商务部、国家国际发展合作署等政府部门代表，国家开发银行，非洲驻华使团，非盟驻华代表及四十余个非洲国家驻华使馆代表，中国学界、企业代表和国际机构代表共300多人出席会议。

《国家开发银行对非合作模式和案例》发布。人民网记者 万宇摄

商务部研究院副院长俞子荣致欢迎辞。国家开发银行副行长张辉、商务部西亚非洲司副司长景宁、外交部非洲司副司长余勇、国合署地区二司副司长刁君姝、非洲驻华使团长喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳、非洲联盟驻华代表处常驻代表拉赫曼塔拉·默罕默德·奥斯曼、南非驻华大使谢胜文、埃及驻华大使阿西姆·哈奈菲为研讨会致开幕辞。

《中非发展基金对非合作案例解读》发布。人民网记者 万宇摄

会上正式发布了商务部研究院组织编写的《中非合作论坛框架下的中非卫生与农业合作报告》。该报告为继续深化中非在卫生和农业领域的合作提出了相关政策建议。为统筹推进中非卫生合作，报告提出要做好顶层设计和规划，加强在药品、疫苗及医疗物资标准等方面的政策交流和技术合作，更好地发挥中国在基层公共卫生体系建设、传统医药资源开发利用、抗疟等方面的比较优势，并加大对非医药生产和医疗服务投资。为促进中非农业合作的转型升级，报告提出要加强合作规划引导，从种业体系建设、农业实用技术转移、农业技术推广体系三个层次加大对非农业技术援助的力度，提升农业援助效果，打造非洲农产品对华出口体系，拓展在农业机械、农业数字化和绿色发展合作等新领域的合作，并积极推动农业领域的多方合作。

《中非合作论坛框架下的中非卫生与农业合作报告》发布。主办方供图

国家开发银行国际合作三部副总经理吴国华和中非发展基金董事长王少丹分别分享了对非合作案例。会上，由中非发展基金设立的中非绿色产业链专项资金正式启动。该专项资金是2024年中非合作论坛北京峰会“十大伙伴行动”中“绿色发展伙伴行动”的重要组成部分，规模50亿等值人民币，将用于重点支持中非绿色产业链上中下游各环节合作，促进非洲清洁能源、绿色交通、绿色矿产和传统产业绿色升级等领域的发展。此外，中非发展基金还与中材水泥、广西柳工、京东科技、赣锋锂业、北京文华在线等企业签署合作备忘录，致力于在“十大伙伴行动”等重点领域开展对非投资合作。

来宾在论坛主题研讨三发言。人民网记者 万宇摄

研讨会设置中非基础设施合作、中非卫生合作和中非产业链合作三个主题研讨，非洲驻华使节、国际机构代表及中国政、产、学、研各方嘉宾围绕三个主题展开讨论，为中非投资合作高质量发展提出建议。

摩洛哥驻华大使（左二）发言。人民网记者 万宇摄

研讨会起到了凝聚中非各界共识与合力、增强中国企业对非投资信心的效果。与会嘉宾一致表示，将积极落实新一届中非合作论坛峰会成果，为携手推进现代化、共筑新时代全天候中非命运共同体作出更大贡献。

与会来宾在认真记录。人民网记者 万宇摄

中非绿色产业链专项资金在本次研讨会上正式启动。主办方供图

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