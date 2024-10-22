本报记者 徐令缘

由中企承建的巴西马兰加图光伏电站。

新华社记者 王天聪摄

在埃及南部阿斯旺省的本班光伏产业园内，一排排光伏面板将充沛的光照资源转化为当地居民生产生活离不开的宝贵电能。这个由中埃合作建设的清洁能源中心，目前已有32座发电厂建成并投入运营。据统计，该产业园将帮助埃及增加可再生能源的使用，预计每年可减排200万吨二氧化碳。

本班光伏产业园是中国与其他金砖国家携手推进绿色低碳发展的生动缩影。近年来，金砖国家间持续推进能源绿色低碳转型，深化绿色技术交流合作与推广应用，一个个“绿色愿景”变为现实，为全球绿色低碳发展提供“金砖”动力。

绿色能源合作持续深入

南非北开普省波斯特马斯堡镇，日照充足，土地开阔。南非最大的可再生能源项目——红石100兆瓦塔式熔盐光热电站宛如一朵巨大的向阳花，汇聚着太阳的光和热。

今年9月中旬，由中国企业承建的红石项目顺利实现并网发电，标志着项目建设进入关键阶段。项目全面投运后，每年将为南非电网贡献约480吉瓦时的清洁电力，满足20多万户家庭的用电需求，在缓解当地用电紧张的同时，减少南非对传统化石能源的依赖。

在巴西东北部北里奥格兰德州，有一座叫若昂卡马拉的小城。在市郊的荒漠里，隐藏着一片可再生能源的绿洲。这片绿洲就是由中国国家电网巴西电力股份公司建设的加美莱拉风电项目。该项目每年能供应约3.6亿千瓦时清洁电力，相当于节约标准煤12.96万吨，减少二氧化碳排放35.89万吨，为当地创造了2000多个就业岗位。

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近年来，金砖国家间积极开展绿色能源合作，充分利用各国独具特色的太阳能、风能等可再生能源资源，推动清洁能源项目落地，正在为促发展、惠民生注入“绿色力量”。

中国持续推进能源转型，切实降低了金砖国家间开展清洁能源合作的技术成本。近年来，中国加快构建清洁低碳、高效安全的能源体系，深入开展减污降碳协同治理，取得明显成效。目前，中国建立了全球规模最大的碳排放权交易市场，年覆盖二氧化碳排放量超过50亿吨。同时大力推进可再生能源发展，水电、光伏、风电装机容量稳居世界第一。

金砖国家在能源转型、绿色低碳等方面的合作日益紧密，涌现出了一大批典型合作项目。埃塞俄比亚太阳能公共卫生项目、巴西贝洛96辆地铁项目……今年9月在福建厦门召开的2024金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上，发布的《金砖国家产业合作案例集》展示了金砖国家近年来在新工业革命领域的一大批典型合作项目，涉及能源转型、绿色低碳等方面。论坛期间还发布《新型工业化国际合作倡议》，提出金砖国家将扩大光伏、风电装备、新能源汽车等产业务实合作，加快产业绿色化转型。

“对非洲来说，同中国合作不仅可以开发非洲丰富的可再生能源资源，也可让非洲国家学习中国清洁能源蓬勃发展的经验。”埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法说。

南非人文科学研究理事会金砖国家研究中心协调主任福内卡·阿普丽尔认为，金砖国家加强绿色能源开发利用和技术革新等领域合作，加快绿色低碳转型，对促进自身和全球可持续发展具有重要意义。各国应携手推动新能源等领域创新，促进绿色发展，为建设清洁美丽世界共同努力。

共同应对气候变化挑战

当前全球气候变化挑战日益加剧，发展中国家成为气候变化问题最大受害者。金砖各国始终关心人类共同的未来，成为应对气候变化领域的重要力量。

重承诺。中国作出了“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的庄严承诺，其他金砖国家也分别作出应对气候变化的承诺，宣布了相应措施。

有协作。金砖国家为共同应对气候变化挑战开展了“金砖协作”。今年8月，金砖国家气候变化高级别对话在俄罗斯莫斯科举行。金砖国家正在形成合力，恪守《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的目标和原则，深化交流合作。今年7月，金砖国家第十四次经贸部长会议召开，各方达成《金砖国家第十四次经贸部长会议联合公报》，通过《金砖国家环境和气候相关贸易措施声明》，强调反对单边主义和绿色保护主义，各方就加强绿色技术交流、促进绿色产品标准合作等达成共识，同意开展绿色产品标准和最佳实践案例汇编，将为金砖国家进一步加强新能源汽车、锂电池、太阳能电池等产品的标准对接和合作打下重要基础。

融资高。今年9月，新开发银行和其他9家多边开发银行宣布，对全球气候行动的融资支持在2023年达1250亿美元。此前公布的新开发银行第二个五年战略（2022年—2026年）显示，未来5年，新开发银行将为成员国提供300亿美元资金支持，其中40%的资金将被用于减缓气候变暖的进程，继续支持传统基建项目投资，包括加大对具有抵御灾害韧性、促进技术一体化和包容性发展项目的支持力度。

俄罗斯远东联邦大学国际关系副教授安德烈·古宾认为，金砖国家同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，将促进广泛的国际合作，推动共同解决发展不平衡、气候变化等问题。

巴西圣保罗大学金砖研究中心研究员葆拉·布埃诺说，应对气候变化等全球性挑战正变得愈发紧迫。金砖国家应加强国际合作，共同维护多边主义，完善全球治理体系，为实现联合国2030年可持续发展目标作出更多贡献。

分享更多“绿色经验”

在埃及开罗以东约50公里的一片沙漠中，一座现代化新城拔地而起。其中，由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建的埃及新行政首都中央商务区项目，顺应绿色环保、节能减排理念，在项目规划、建筑设计、施工等环节采取了多项措施，积极为绿色发展贡献一份力量。

在项目属地机械工程师穆罕默德·哈姆迪·萨拉马看来，中国在发展经济的同时注重生态保护，积累了丰富经验。在中央商务区项目里，中建埃及公司从选材到新技术运用，都践行着可持续发展理念，让埃方从中获益。

在南非北开普省德阿镇，28岁的南非青年达斯温·巴松每天清晨都满怀热情地前往德阿风电项目变电站上班。德阿风电项目由中国企业建成投运，每年向南非电网输送约7.6亿千瓦时清洁电力，为当地创造700多个就业机会。其间，中国企业通过设立奖学金、开展培训等，为当地能源产业培养技术人才。

巴松就是受到资助并接受培训的年轻人之一。大学毕业后，巴松正式成为风电项目运营维护团队的一员，如今的巴松已经成为当地年轻人的榜样。他说：“希望更多南非年轻人学习并掌握风电行业的相关知识和经验，为南非清洁能源产业发展贡献自身力量。”

为了学到更先进、更科学的防沙治沙技术，2018年，任泽林从遥远的家乡伊朗德黑兰来到中国西部甘肃省留学深造。任泽林说，中国在防沙治沙领域的水平已处于世界前列，并从不吝啬与其他国家分享防沙治沙经验。向伊朗乃至更多深受荒漠化困扰的国家传递中国经验，将绿色“足迹”印在更多国家土地上，是他最大的梦想。

“中国以其卓越的发展成就和丰富的治国理政经验，成为金砖合作机制的重要推动者。”埃及苏伊士运河大学教授、埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜表示，在金砖合作机制下，中国积极分享在创新、科技、可持续发展等领域取得的成功经验，为其他国家发展提供了宝贵借鉴。尤其是面对全球性问题和挑战方面，中国提供了有效解决方案，展现出负责任大国担当。

(责编：杨光宇、胡永秋)