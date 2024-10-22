本报记者 谢亚宏

位于上海浦东新区世博园区的金砖国家新开发银行总部大楼。

新华社记者 方 喆摄

金砖合作机制诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的时代潮流之中，经过18年发展，如今已形成多层次、多领域、全方位的合作架构。中国始终秉承互利共赢、共同发展的理念，推动金砖合作朝着更高质量方向发展，为世界经济发展贡献力量。

深化经贸合作，推动普惠包容发展

近日，22吨南非牛油果抵达上海洋山港，在通过非洲农产品进口绿色通道后，即将亮相第七届中国国际进口博览会。这是中国首批自南非进口的牛油果。南非农业、土地改革和农村发展部长托科·迪迪扎表示，进入中国市场是推动南非牛油果出口增长的重要一步。

金砖国家粮食总产量约占全球的40%，农业产值占世界的50%以上，农产品贸易具有很强的互补性。数据显示，中国是巴西、俄罗斯等国农产品的主要出口国。随着输华通道不断畅通，更多金砖国家特色农产品将迎来进入中国市场的机遇。

加强经济合作、实现共同发展是金砖合作的初衷和主线，也是潜力最大、内容最丰富、成果最集中的领域。近年来，中国与其他金砖国家贸易往来日益紧密。中国与俄罗斯、印度、巴西、南非等国的进出口贸易额由2009年的9602.1亿元人民币增长至2023年的4.32万亿元人民币，年均增长11.3%，较同期中国整体进出口增速高出3.8个百分点。

自2011年金砖国家经贸部长会议机制创建以来，相继核可了《金砖国家经贸合作行动纲领》《金砖国家投资便利化合作纲要》《金砖国家经济伙伴战略2025》等重要成果，涵盖支持多边贸易体制、贸易投资便利化、数字经济、供应链互联互通、创新与技术、中小微企业等领域合作目标。在今年的金砖国家第十四次经贸部长会议上，中方表示将与金砖各成员一道，进一步推动金砖经贸合作项目化具体化，维护新兴市场国家和发展中国家共同利益，携手促进普惠包容的经济全球化。

俄罗斯金砖国家研究国家委员会专家、莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫表示，金砖国家顺应新兴市场国家和发展中国家实现共同发展的愿望，在完善全球治理、促进经济发展等方面积极作为。金砖合作成果正惠及越来越多发展中国家，为推动经济全球化普惠包容发展注入强劲动力。

拓展财金合作，提供更多融资便利

在非洲南部，源自德拉肯斯山脉莱索托高地的奥兰治河蜿蜒向西穿过南非。莱索托降水分布不均，旱涝频发。2023年8月，金砖国家新开发银行签署协议，为莱索托高地水利项目二期工程提供32亿兰特（1美元约合17.6兰特）贷款，用于建设大坝、水库、输水隧道等基础设施。莱索托首相马特凯恩表示，项目建成后将带动莱索托水电事业发展，为北部山区民众提供就业岗位，成为国家经济发展和民生改善的重要动力。

这是新开发银行投资的众多成功案例之一。自2015年成立以来，新开发银行在支持新兴市场国家和发展中国家可持续发展方面发挥了重要作用。中国作为新开发银行创始成员国和东道国，始终与其他成员国一道，推动新开发银行稳健运营和不断发展。新开发银行业务持续拓展，国际影响力稳步提升，已经成为多边开发机构的重要新兴力量。

2023年底，新开发银行完成首笔采取银团贷款形式的筹资，用于满足成员国的基础设施和可持续发展项目融资需求。截至目前，新开发银行已累计批准100多个项目，总额超过340亿美元。

2021年，新开发银行首次扩员，接纳孟加拉国、埃及、阿联酋和乌拉圭为新成员。今年8月底，在新开发银行第九届理事会年会上，阿尔及利亚正式获准成为新开发银行成员。阿尔及利亚财政部发表声明称，加入新开发银行让阿尔及利亚“在融入全球金融体系的进程中迈出了重要一步”。

新开发银行行长罗塞芙表示，新开发银行由发展中国家建立，为发展中国家服务，平等听取所有成员国的声音。“新开发银行展现了金砖国家的紧密联系以及对多边主义和南南合作的共同承诺。”

加强科技创新，促进绿色低碳转型

日前，“中国—金砖国家新时代科创孵化园”系列推介活动在俄罗斯喀山和莫斯科成功举办，重点介绍了孵化园设立背景、规划布局、政策措施以及目前与金砖国家科技交流合作情况，并展示了13项科技创新成果及金砖合作项目，吸引300多家俄罗斯企业前来参观、咨询。

在金砖国家领导人第十五次会晤期间，中方宣布将设立“中国—金砖国家新时代科创孵化园”，为科技创新成果转化提供支撑。2023年11月，“中国—金砖国家新时代科创孵化园”在福建厦门启动建设，规划建成1个综合服务中心、2个示范园和多个特色园，核心孵化面积不少于20万平方米，目前首批已引进8个创新项目。

中国积极引领和推进新工业革命伙伴关系，聚焦数字产业化和产业数字化合作，为金砖国家实现跨越式发展创造机遇。巴西金砖国家政策研究中心研究员保罗·罗贝尔表示，科技创新合作与科技创新成果转化让金砖合作机制含金量更足，“期待金砖国家进一步挖掘合作潜力，推动金砖合作不断取得新成果”。

发展新能源产业、实现绿色低碳转型是各国的共同愿望。中国在可再生能源领域的投入和技术优势为金砖国家绿色低碳转型提供重要支持。在巴西的圣保罗、里约热内卢等城市，随着电动汽车市场需求不断增加，长城、比亚迪等中国车企门店的数量也快速增加。中国车企还积极在当地投资设厂，即将实现在当地生产新能源汽车的目标。

在阿联酋首都阿布扎比南郊的广袤沙漠里，中企承建的世界最大的单体光伏电站——艾尔达芙拉PV2光伏电站可满足20万户居民用电需求，每年可减少碳排放240万吨，使清洁能源在阿联酋能源结构中的占比提高到13%以上。阿布扎比能源局局长阿维达·马拉尔表示，电站成功运营标志着阿联酋在清洁和可再生能源领域迈出了具有战略意义的一步，将帮助阿联酋实现2050年碳中和目标。

南非人文科学研究理事会金砖国家研究中心协调主任福内卡·阿普丽尔认为，金砖国家加强绿色能源开发利用和技术革新等领域合作，加快绿色低碳转型，对促进自身和全球可持续发展具有重要意义。

(责编：杨光宇、胡永秋)