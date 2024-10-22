本报记者 肖新新

不久前，阿塞拜疆国家石油公司和阿联酋马斯达尔公司合作开发的可再生能源项目举行动工仪式。项目包括两座太阳能发电厂和一座风力发电场，分别位于阿塞拜疆的比利亚苏瓦尔、涅夫捷恰拉和加拉达格地区，总装机容量约1吉瓦。阿塞拜疆能源部部长沙赫巴佐夫表示，该项目的实施将助力阿塞拜疆可再生能源产业加速发展。

阿塞拜疆是传统能源主要出口国之一。数据显示，油气行业产值约占该国国内生产总值的1/3、出口额的90%。阿塞拜疆还拥有较大的可再生能源发展潜力。根据阿塞拜疆能源部的数据，该国陆上可再生能源发电潜力约为135吉瓦，里海水域可再生能源发电潜力约为157吉瓦。目前该国具备开发条件的可再生能源约为27吉瓦，其中风电3吉瓦、太阳能发电23吉瓦，其余为生物能、水能等。

为减少温室气体排放、促进能源多元化发展，阿塞拜疆制定了可再生能源国家发展战略。2019年，阿塞拜疆总统阿利耶夫签署了《关于在可再生能源利用领域实施试点项目的措施》，对可再生能源投资项目免征土地税，相关企业在7年内享受所得税减免等税收优惠。阿塞拜疆政府还在2021年发布了《阿塞拜疆2030：国家社会经济发展优先方向》文件。该国计划到2030年将温室气体排放量较1990年减少35%，将可再生能源发电量占比提高至30%；到2050年将温室气体排放量较1990年减少40%。

在多重利好政策的推动下，阿塞拜疆可再生能源产业稳步发展。国际可再生能源署今年3月发布的报告显示，2023年，阿塞拜疆可再生能源装机容量从2022年的1325兆瓦增至1688兆瓦，在总发电量中的比重由2022年的16.6%增至20.3%。从2014年至2023年，阿塞拜疆可再生能源装机容量增长近两倍。其中，太阳能发电装机容量由2兆瓦增至282兆瓦，风电装机容量由3兆瓦增至67兆瓦。

阿利耶夫总统表示，阿塞拜疆已与国外能源企业签署总计高达22吉瓦的风能和太阳能项目协议和谅解备忘录。世界银行去年发布的《阿塞拜疆国别气候与发展报告》认为，阿塞拜疆加快绿色低碳转型有助于该国实现经济多元化，开辟新的增长空间，增进人民福祉。今年，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会将在阿塞拜疆举行。阿塞拜疆经济部部长贾巴罗夫表示，大会的举办将促进阿塞拜疆的能源绿色转型进程。

近年来，中国和阿塞拜疆不断推进可再生能源领域合作。去年10月，由中国东方电气集团有限公司总承包的戈布斯坦光伏电站项目开始分批并网发电。该项目是阿塞拜疆首个大型可再生能源项目，项目投产后年发电量可达5亿千瓦时，能满足11万户家庭的用电需求，每年减少二氧化碳排放超过20万吨。

阿塞拜疆总统助理哈吉耶夫表示，中国在绿色能源领域处于全球领先地位，阿塞拜疆期待同中国加强在可再生能源等领域合作，促进阿塞拜疆实现能源绿色转型和可持续发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)