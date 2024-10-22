据新华社日内瓦10月20日电 世界卫生组织官网20日发表声明说，埃及获得该机构的国家消除疟疾认证。至此，全球已有45个国家和地区获得消除疟疾认证。

声明说，对一个拥有1亿多人口的国家来说，这是公共卫生领域的一个重大里程碑。这是埃及政府和人民近100年来为消灭这种疾病而不断努力的成果。世卫组织总干事谭德塞说，埃及获消除疟疾认证，对所在地区其他国家来说是一种鼓舞。这表明，只要有适当的资源和工具，就能取得成就。

埃及是继阿联酋和摩洛哥之后，东地中海地区第三个获得世卫组织消除疟疾认证的国家，也是2010年以来该地区首个获得消除疟疾认证的国家。消除疟疾认证是世卫组织对一个国家无疟疾状态的正式认定。当一个国家以严格、可信的证据表明，其本土疟疾传播链至少连续中断3年，且该国证明有能力防止疟疾的再次传播，便可获得消除疟疾认证。

疟疾是一种由疟原虫引起的威胁生命的疾病，通过受感染的雌性按蚊叮咬传播给人类。据世卫组织介绍，共有5种疟原虫会导致人类感染疟疾，其中恶性疟原虫和间日疟原虫危害最大。疟疾可防可治，但治疗不及时可能致命。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)