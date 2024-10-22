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背起行囊上武当（我和中国的故事）

（美国）杰克·平尼克
2024年10月22日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　我是一名出生于美国伊利诺伊州的90后，从小就怀揣着“功夫梦”。我看过很多中国的功夫电影，里面潇洒的过招场景和精彩的动作画面，让我对中国这个遥远的东方大国心生向往。我总是对自己说，长大后要到中国寻找功夫的“根”。

　　为了实现梦想，我在大学期间一直坚持学习中文，还通过打工攒够了去中国的路费和习武的学费。2010年，循着学习中国功夫、练就强健体魄的初心，我背起行囊，前往位于中国湖北省十堰市的武当山习武。

　　本以为已经做了充足的准备，可真正抵达中国后，我才发现自己的中文远不够好，且毫无海外旅行经验，这让辗转武当山的旅程像极了一场探险。幸运的是，我遇到了非常热心的中国朋友。在他们的帮助下，我顺利抵达了武当山。

　　2010年6月1日，是一个让我终生难忘的日子。这一天，当晨曦穿透薄雾洒在武当山脚下，我终于来到历经600余年沧桑的玉虚宫遗址，正式进入习武学道者的栖隐之地拜师学习。站在武当山道家传统武术馆的空地上，我看到一个个身着黑色道袍的传统班弟子舞着银光闪闪的长剑，一招一式或飘逸灵动，或雄浑有力，颇有几分仙风道骨，心中钦羡不已。

　　随后，我加入了武术馆的“外籍传统武术班”，开始迎接新的挑战。起初，我身体的灵活性、稳定性和力量都不够。我身高有1.9米，在练习压腿、劈叉这样的基本功时，脚尖很难碰到下巴，扎马步也不容易保持平衡。师父会一直喊：“杰克，马步低一点，再低一点。”“师父，真的已经最低了。”看到我用扭曲的表情回复，师父也忍不住笑了。

　　为了跟上训练要求，我每天用竹条拍打身体以提高抗击打能力，努力背诵、理解对我这个外国人而言晦涩难懂的《道德经》，几乎是咬着牙坚持完成每天的高强度训练和学习。长期坚持习武让我受益匪浅，我不仅掌握了八仙棍、太极拳、气功等武术功法，还理解了背后的文化内涵——内外兼修、刚柔并济的中国智慧，以及天人合一、尊重规律的中国道家文化。

　　2014年，我从武术馆正式毕业，回到了美国。但在中国的经历让我久久难忘，穿布衣、吃中餐、喝茶几乎成了我的生活常态。同时，我深感自己对中国传统文化的了解远远不够，很快便再次背起行囊回到武当山，开始学习中国传统音乐、历史和哲学。

　　在众多中国传统乐器中，我尤为喜爱洞箫。这是一种与道家文化极为亲近的乐器，不仅音色圆润轻柔、幽静典雅，还有助于锻炼太极练习者的气息。学习洞箫时，我的中文还不够好，无法看懂中文的洞箫教材，因此走了很多弯路。于是，我决定编写一本关于洞箫的英文书籍。那段时间，我翻阅大量资料，了解每篇曲谱的历史，还为自己搜集到的曲子录制了教学视频。

　　后来，我开始在线上教授武术、洞箫和茶道，以及太极功法、道家文化和道家艺术。这些年，我的很多来自世界各国的学生纷纷到中国感受传统文化。去年，我的两名比利时学生来到武当山，参加了第七届武当太极拳国际联谊大赛，其中一人还取得了境外组个人第二名的好成绩，让我非常欣慰。最近，我和学生们开始录制武术和洞箫的教学视频，并用短视频与各国网友分享在武当山的生活和学习情况，获得了大家的喜爱。

　　我与中国的情缘，因崇拜武当武术而起，因博大精深的中国文化而更加深厚。如今，作为武当三丰派第十六代传人，武当文化已成为我的家庭文化，中国也成为我的第二故乡。我正在写作第二本洞箫书籍，并开始研究武当山的道乐。未来，我希望与更多人分享自己与武当山的故事，在交流中交心，在交往中增信，为美中两国的人文交流以及中国传统文化走向世界尽绵薄之力。

　　（作者为美国籍武当山武术教练）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月22日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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