本报记者 沈小晓

埃及中国友好协会副会长、埃及外交部前副部长阿里·希夫尼近日在接受本报记者采访时表示，近年来，金砖合作机制影响力持续提升，金砖国家成为国际舞台上一支不可忽视的重要力量，为推动南南合作、促进共同发展发挥了重要作用。

希夫尼表示，当前全球发展面临严峻挑战，一些国家为维护霸权地位，通过实施单边制裁等霸权行径，把经济金融手段工具化武器化，南北鸿沟不断扩大，全球经济复苏遭遇挫折。作为一个由新兴市场国家和发展中国家组成的多边合作机制，金砖合作机制已成为促进经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量。“金砖国家积极应对世界经济面临的风险和挑战，努力推进贸易投资便利化，有利于维护全球金融体系稳定、维护全球产业链供应链稳定，为世界经济发展注入动力。”

希夫尼表示，当前，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，成为塑造国际格局的重要力量。“金砖合作增强了新兴市场国家和发展中国家应对外部风险的能力，为实现可持续发展、提高各国民众生活水平提供了保障。金砖合作机制是全球治理新秩序的重要组成部分，将为维护世界和平与发展发挥更大作用。”

今年1月1日，埃及成为金砖国家正式成员。希夫尼十分看好埃及加入金砖合作机制后的发展前景。他认为，埃及成为金砖国家正式成员，将在绿色产业、科技创新、数字经济等领域收获更多合作和发展机遇，也将为金砖合作机制注入新活力，更好促进金砖国家互利共赢。

希夫尼曾担任埃及驻华大使，走访过中国20多个省份。他表示，中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要倡议，为促进世界和平与发展作出重要贡献。近年来，埃中两国高质量共建“一带一路”蓬勃发展，收获了累累硕果。“中国为包括埃及在内的发展中国家提供了很多帮助，我们受益于中国的现代化发展经验。”

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)