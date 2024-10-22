本报记者 邹 松

“金砖国家领导人第十六次会晤是金砖扩员后的首次领导人会晤。当前，金砖合作机制以其多样性和代表性，展现出更加重要的经济和政治影响力。”南非金砖国家事务协调人、南非外交部副总司长马洪戈在接受本报记者专访时表示，金砖国家将以更团结的姿态为应对全球挑战、促进共同发展作出新贡献。

马洪戈表示，金砖国家是广大新兴市场国家和发展中国家的代表，金砖国家展开更全面深入的合作有助于促进“全球南方”在国际事务中发挥更大作用。“金砖国家对维护多边主义和推动普惠包容发展的承诺，对应对当今错综复杂的国际形势具有重要意义。”

“金砖国家可以在促进全球发展和推进南南合作等方面发挥更大作用。”马洪戈认为，金砖合作机制促进成员国之间加强经济合作、推动技术转让和知识共享等，不仅有利于金砖国家自身发展，也将为其他发展中国家创造更多机会。广大非洲国家与金砖国家携手发展，有助于进一步实现可持续发展、增进民众福祉、破解各种难题，推动世界和平与发展。

马洪戈积极评价中国始终坚持和平发展理念，长期致力于维护世界和平与稳定。“中国以实际行动助力金砖国家深化合作，加强文化交流，增进相互了解，践行真正的多边主义，提升了新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。”

马洪戈表示，南非在加入金砖合作机制后受益良多。2017年至2022年，南非与其他金砖国家贸易总额保持持续增长，2022年较2017年增长幅度超过70%。采矿、汽车、清洁能源和信息技术等重要领域的外国直接投资也在增加。此外，新开发银行为南非基础设施和可持续发展项目提供资金，有助于推动产业技术进步、创造就业机会，帮助南非实现经济增长和可持续发展目标。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)